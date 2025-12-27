Ο Σερκί πήρε τη Σίτι από το χέρι για το σπουδαίο «διπλό» στο Νότιγχαμ

Ακόμα κι αν το ματς έδειχνε να στραβώνει, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι εκτός κλίματος και να μη μπορεί να βοηθήσει τη Σίτι, αλλά και με τον Ρέιντερς να έχει γκολ, αλλά να έχει και μοιραίο λάθος, οι «πολίτες» κατάφεραν να περάσουν από το Νότιγχαμ χάρη στον Σερκί.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε τον Γάλλο εξτρέμ σε… winner mode κι εκείνος συνεχίζοντας την περίοδο της φοβερής φόρμας, έπαιξε σημαντικότατο ρόλο για το 2-1 με το οποίο έφυγαν από το Νότιγχαμ οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ.

Στο 48ο λεπτό του ματς κι αφού λίγο νωρίτερα οι παίκτες της Φόρεστ είχαν ζητήσει δεύτερη κίτρινη για τον Ρούμπεν Ντίας σε φάση κοντά στα καρέ του Ντοναρούμα, η Σίτι άνοιξε το σκορ! Ο Σερκί έκανε εκπληκτική κάθετη από αριστερά για τον Ρέιντερς κι εκείνος πλάσαρε ιδανικά για το 1-0.

Ο Ολλανδός χαφ που επίσης κάνει θετικότατη πρώτη σεζόν στην ομάδα του Πεπ, έκανε λάθος που οδήγησε στο γκολ της ισοφάρισης στο 54’, Από δική του απώλεια της κατοχής, οι παίκτες του Ντάις ξεδιπλώθηκαν υποδειγματικά και ο Ιγκόρ από αριστερά γύρισε για τον Χάτσινσον εντός περιοχής με αποτέλεσμα εκείνος να κάνει το 1-1.

Η Σίτι πίεσε προς το φινάλε και ήταν αρκετά τυχερή βρίσκοντας το νικητήριο γκολ για το σπουδαίο «διπλό». Από εκτέλεση κόρνερ στο 83’ και με υποψία επιθετικού φάουλ στον Μόργκαν Γκιμπς – Γουάιτ στο δεύτερο δοκάρι από τον Ο’Ράιλι, ο Γκβάρντιολ με το κεφάλι κατέβασε για τον Σερκί που σούταρε δυνατά και έγραψε το τελικό 2-1 με την μπάλα να καταλήγει στην κλειστή γωνία.

Η νίκη για τη Σίτι σημαίνει τη νέα προσπέραση στην κορυφή, τουλάχιστον προσωρινά, κάτι που φυσικά θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται η Άρσεναλ, αν θέλει να κυνηγήσει μέχρι τέλους τον τίτλο…

