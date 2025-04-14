Ιστορική επίδοση από τον Κρις Πολ στη βραδιά που ολοκληρώθηκε η σεζόν για τους Σπερς.

Αγωνιζόμενος στη νίκη επί των Ράπτορς με 125-118, ο CP3 έγινε ο πρώτος παίκτης που στην 20η του σεζόν στο ΝΒΑ παίζει ΚΑΙ στα 82 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Τζον Στόκτον, ο οποίος είχε επίσης παίξει σε όλα τα ματς, στην 19η και τελευταία σεζόν της καριέρας του, με τους Τζαζ.

Ο Πολ, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 40, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης που σε αυτή την ηλικία έχει μια γεμάτη σεζόν, καθώς ο Στόκτον το είχε κάνει στα 39 και στα 40 και ο Μάικλ Τζόρνταν στα 39.

«Είναι κάτι τρελό, μόλις η δεύτερη χρονιά στην καριέρα μου παίζω και στα 82 παιχνίδια και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να συμβεί όταν είναι κάποιος στην ηλικία μου», τόνισε ο ίδιος.

Ο βετεράνος πλέι μέικερ ήταν ένας από τους μόλις έξι παίκτες φέτος σε όλο το ΝΒΑ που έπαιξαν σε 82 ματς και ήταν σε όλα στην αρχική πεντάδα. Οι άλλοι ήταν οι Μικάλ Μπρίτζες των Νικς, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς των Τίμπεργουλβς, Τζέιλεν Γκριν των Ρόκετς, Τζάρετ Άλεν των Καβαλίερς και Χάρισον Μπαρνς των Σπερς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.