Παναθηναϊκός: Ξεπέρασε Χένρικσεν και έπιασε Δώνη ο Ιωαννίδης

Στην 43η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα αναρριχήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης περνώντας ως αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-1).

Ο διεθνής σέντερ φορ έφτασε τις 137 συμμετοχές ξεπερνώντας τον Δανό άλλοτε σπουδαίο αμυντικό του «τριφυλλιού», Ρενέ Χένρικσεν, και ισοφαρίζοντας την επίδοση του Γιώργου Δώνη.

Πλέον ο 25χρονος άσος έχει μπροστά του, στην 42η θέση, τον αείμνηστο Τάκη Λουκανίδη, ο οποίος είχε 141 εμφανίσεις. Για να τον φτάσει και να τον ξεπεράσει, θα πρέπει να περιμένει την επόμενη σεζόν.

Στην πρώτη θέση με 504 συμμετοχές είναι ο Μίμης Δομάζος, ακολουθεί με 390 ο Κριστόφ Βαζέχα και με 320 ο Κώστας Αντωνίου.

