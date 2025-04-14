Λογαριασμός
ΑΕΚ: Μεγαλύτερο σερί χωρίς νίκη από τη σεζόν του υποβιβασμού

Η ΑΕΚ έμεινε για πέμπτο σερί ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, πράγμα που είχε να συμβεί από τη σεζόν του υποβιβασμού

ΑΕΚ

Η ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό ήταν η πρώτη της ιστορικά στα γενέθλια της ίδρυσης του συλλόγου (ως χθες η «Ένωση» μετρούσε πέντε νίκες και μία ισοπαλία στις 13 Απριλίου), αλλά δεν ήταν μόνο αυτό…

Οι «κιτρινόμαυροι» συμπλήρωσαν πέντε σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη, καθώς είχαν προηγηθεί το 0-1 από τον Ολυμπιακό, το 0-0 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, το 2-3 από τον ΠΑΟΚ και το 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Για να βρούμε μεγαλύτερο σερί δίχως νίκη από την ΑΕΚ σε ένα πρωτάθλημα πρέπει να επιστρέψουμε στην «μαύρη» σεζόν 2012/13, που ολοκληρώθηκε με τον υποβιβασμό της. Τότε η «Ένωση» είχε χρειαστεί να φτάσει στην όγδοη αγωνιστική για να κερδίσει, έχοντας μέχρι τότε πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες.

Αν η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δεν καταφέρει να κερδίσει σε ένα από τα εναπομείναντα ματς των playoffs, τότε θα καταρρίψει αυτή την αρνητική επίδοση.

Πηγή: sport-fm.gr

