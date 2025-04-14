Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και η δράση για τα playoffs θα αρχίσει στις 19 Απριλίου.

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως πέμπτοι στην Ανατολή θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τους τέταρτους Πέισερς. Η λίγκα ανακοίνωσε τη μέρα και ώρα του πρώτου αγώνα. Η σειρά, που κρίνεται στις τέσσερις νίκες, θα αρχίσει το Μεγάλη Σάββατο στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) στην Ιντιανάπολη και θα είναι το πρώτο παιχνίδι των φετινών playoffs.

Την ίδια μέρα, στις 22:30, θα αρχίσει η σπουδαία σειρά της Δύσης ανάμεσα σε Νάγκετς και Κλίπερς. Στη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα διεξάγεται το Νικς-Πίστονς και στις 03:30 το Λέικερς-Τίμπεργουλβς.

Υπενθυμίζεται πως τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης θα γίνουν τα Μάτζικ-Χοκς (02:30) και Γουόριορς-Γκρίζλις (05:00) και της Μεγάλης Πέμπτης τα Μπουλς-Χιτ (02:30) και Κινγκς-Μάβερικς (05:00) για τα play in.

