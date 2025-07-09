«Κοντά στη μεταγραφή του μέσου Σομ η ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 24χρονου κεντρικού μέσου της Πάρμα, Σιμόν Σομ, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα, με τον Ελβετός νε φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση για συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Σομ γεννήθηκε στη Ζυρίχη στις 11 Απριλίου 2001, έχει ρίζες από τη Νιγηρία και μετρά ήδη δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελβετίας. Από το 2020 αγωνίζεται στην Πάρμα, η οποία τον απέκτησε έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ζυρίχη, και διαθέτει συμβόλαιο έως το 2027.

Με ύψος 1.88 μέτρα και την ευελιξία να καλύπτει όλες τις θέσεις του άξονα, ο Σομ έχει γίνει βασικός στην Πάρμα, έχοντας συνολικά 155 συμμετοχές με 7 γκολ και 13 ασίστ. Την περασμένη σεζόν ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες, παίζοντας 37 παιχνίδια στη Serie A, σκοράροντας 4 φορές και ξεπερνώντας τα 3.000 αγωνιστικά λεπτά.

