Παίρνει Ιβανούσεκ ο ΠΑΟΚ

Σε μια πολύ σημαντική προσθήκη προχωρά ο ΠΑΟΚ. Όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι Θεσσαλονικείς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Λούκα Ιβανούσεκ, του 26χρονου Κροάτη μέσου, με τη μορφή δανεισμού και μια βατή οψιόν αγοράς.

Ο 22 φορές διεθνής άσος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ αλλά κυρίως αριστερά, ενώ μπορεί να υπολογίζεται ακόμη και ως «8άρι».

Αναδείχθηκε από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, το 2019 πήρε μεταγραφή στη Ντινάμο όπου παρέμεινε για μια τετραετία και πριν δύο χρόνια η Φέγενορντ δαπάνησε 7,8 εκατ. ευρώ για την αγορά του. Η πρώτη του σεζόν στην Ολλανδία ήταν εξαιρετική, με 8 γκολ και 9 ασίστ σε 42 παιχνίδια, ωστόσο φέτος είχε μόλις 21 εμφανίσεις και 1 γκολ.

Ο Ιβανούσεκ ήταν στην 26μελή αποστολή της Κροατίας για το Euro 2020 (που έγινε το 2021 λόγω Covid), ενώ παρότι ήταν στην αρχική λίστα για το Μουντιάλ του 2022, δεν μπήκε στην τελική αποστολή.

