Ο Παναθηναϊκός είχε «θέματα» δημιουργικά αλλά και αμυντικά απέναντι στη Σάλκε στο πρώτο 45λεπτο, βελτίωσε την εικόνα του στην επανάληψη, όπου έχασε ευκαιρίες και δεν δέχτηκε φάσεις, μένοντας στο 0-0.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Τουμπά και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Σιώπης, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας συνέθεσαν την τριάδα στα χαφ και οι Τετέ-Πελίστρι τα «στηρίγματα» του προωθημένου Σφιντέρσκι.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και να δημιουργήσει/επιτεθεί κυρίως από τα άκρα, μέσα από παιχνίδι συνεργασιών, ενώ είχε και τον Μπακασέτα πιο ψηλά στο γήπεδο, προκειμένου να περάσει κάποιες κάθετες πάσες.

Δεν τα κατάφερε, ωστόσο, στο δεύτερο κομμάτι, με εξαίρεση μια καλή κίνηση του Κυριακόπουλου και την καθυστερημένη πάσα του Πελίστρι για τον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή, στο 8’.

Με τη Σάλκε να τον περιμένει και να κλείνει καλά τους χώρους, ειδικά όταν η μπάλα έφτανε στο κέντρο. Μάλιστα η γερμανική ομάδα κέρδισε και κάποια κόρνερ, στα πρώτα 15 λεπτά, τα οποία ωστόσο πέρασαν ανεκμετάλλευτα.

Έχοντας τους Σιώπη-Μαξίμοβιτς σε χαμηλά μέτρα και με τον Σφιντέρσκι κλεισμένο, δε, οι «βασιλικοί μπλε» κατέγραψαν και την πρώτη φάση στην αναμέτρηση. Στο 22’, με τον Ντραγκόφσκι να διορθώνει το λάθος του Γέντβαϊ, αποκρούοντας το πλασέ του Αμάς.

Για να ακολουθήσουν τρεις ακόμα καλύτερες ευκαιρίες, προκειμένου να ανοίξουν το σκορ, στο 27’ με την κεφαλιά του Μπέκερ, στο 30’ με νέα γυριστή κεφαλιά από τον Ατζέι που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά και στο 35’, με το μακρινό σουτ του Γκάντενμπαϊν.

Βλέποντας την ομάδα του να… υποφέρει όχι μόνο αμυντικά αλλά και στο κομμάτι της ανάπτυξης, πλέον, ο Βιτόρια γύρισε τον Μπακασέτα πιο πίσω, για να διορθώσει το πρόβλημα.

Κάτι που δεν συνέβη, πάντως, με την πρώτη αξιόλογη φάση του «τριφυλλιού» να καταγράφεται στο 39ο λεπτό, αλλά από «στημένη» μπάλα, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα και σουτ του Μαξίμοβιτς σε δεύτερο χρόνο, να περνάει άουτ.

Οι τέσσερις αλλαγές από πλευράς Βιτόρια στην ανάπαυλα, βελτίωσαν αρκετά τα πράγματα. Με τους Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να προσφέρουν σιγουριά στα μετόπισθεν, την μετατόπιση του Πελίστρι στα δεξιά και την παρουσία του Τζούριτσιτς στο αριστερό «φτερό», ο Παναθηναϊκός ήταν πιο οργανωμένος αμυντικά αλλά και πιο καλός επιθετικά.

Στο 53ο λεπτό μια προσπάθεια του Πελίστρι από δεξιά κατέληξε σε σουτ του Μπακασέτα το οποίο πέρασε.. ξυστά από το δεξί δοκάρι , ενώ έξι λεπτά αργότερα από σωστή πίεση και κλέψιμο του δεύτερου, ο Τζούριτσιτς βγήκε σε θέση βολής, αλλά ο γκολκίπερ της Σάλκε απέκρουσε!

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε, με τους «πράσινους» να μην μπορούν να γίνουν περαιτέρω απειλητικοί, αλλά να ελέγχουν το παιχνίδι.

Για να ακολουθήσουν άλλες 2+4 αλλαγές από τον Πορτογάλο τεχνικό, που δεν είχαν ωστόσο ανάλογη επίδραση, ενώ και η κούραση όσο περνούσε η ώρα γινόταν πιο εμφανής, σε πόδια και… μυαλό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν άλλες αξιόλογες φάσεις μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι (46’ Λοντίγκιν), Βαγιαννίδης (75’ Κώτσιρας), Γέντβαϊ (46’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά (46’ Ίνγκασον), Κυριακόπουλος (75’ Λημνιός), Σιώπης (75’ Μπόκος), Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας (64’ Μπρέγκου), Τετέ (46’ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (64’ Γερεμέγεφ), Πελίστρι (75’ Μαντσίνι).

Σάλκε (Μίρον Μούσλιτς): Χέκερεν, Μπέκερ Β., Κάτιτς, Σάντσες, Μπέκερ Τ. , Αμάς, Γκάντενμπαϊν, Γκρούγκερ, Ελ Φαουζί, Ατζέι. Στο β' μπήκαν οι: Πόντλετς, Νούντ, Σχάλενμπεργκ, Γιουνές, Ζαλαζάρ, Καντρ, Ματριτσιάνι, Αϊχάν, Ρέμερτ, Μπα, Ντονκό.

