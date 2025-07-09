Λογαριασμός
Βιτόρια: «Μας έλειπε η δημιουργία - Αν βελτιωθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει στα επίσημα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, μετά το ισόπαλο 0-0 των «πράσινων» στο φιλικό με τη Σάλκε

Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε δημιουργικά στη φιλική αναμέτρησή του με τη Σάλκε, μένοντας στο 0-0. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πράσινων», Ρουί Βιτόρια, στάθηκε στην έλλειψη δημιουργίας και επιθετικότητας που παρουσίασε η ομάδα του σε σημεία του παιχνιδιού, ενώ τόνισε ότι αν το επόμενο διάστημα υπάρξει βελτίωση σε κάποιες λεπτομέρειες, η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει στα επίσημα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο δυνατοί, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, γιατί η Σάλκε είναι μια καλή ομάδα. Μας έλειπε η δημιουργία και η επιθετικότητα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, αυτό έχει να κάνει και με την κούραση των παικτών από τις διπλές προπονήσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορέσαμε με κάποιες διαφοροποιήσεις στην τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών να δημιουργήσουμε περισσότερες καταστάσεις κόντρα σε μια ομάδα που ήξερε να πιέζει. Αν το επόμενο διάστημα βελτιωθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες, θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει στα επίσημα παιχνίδια».

