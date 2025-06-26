Ενθαρρυντικό ξεκίνημα για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη, σε ένα υπέροχο σημείο μπροστά από το βασιλικό ανάκτορο, αλλά υπό αφόρητη ζέστη. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4.30 και χωρίς αποτυχημένες προσπάθειες στα χαμηλότερα ύψη, κατέλαβε την έκτη θέση στο επί κοντώ με ισοβαθμία δίνοντας 10,5 βαθμούς στην εθνική μας ομάδα, στην μεγάλη προσπάθεια που κάνει στην ισπανική πρωτεύουσα για να μείνει στην πρώτη κατηγορία.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι η Αδαμοπούλου βρέθηκε πάνω από την Ουγγαρέζα, την Φινλαδή και την Λιθουανή αθλήτρια. Η μόνη μη ευνοϊκή για τα ελληνικά χρώματα εξέλιξη ήταν η δεύτερη θέση της Ουκρανής Μαρίνα Κιλίπκο, η οποία πέρασε τα 4.65, όσο και η νικήτρια, Αμαλί Σβαμπίκοβα από την Τσεχία.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου μπήκε σχετικά αργά στον αγώνα, καθώς ο πήχης στο β’ γκρουπ, που την έβαλαν οι διοργανωτές, τοποθετήθηκε αρχικά στα 3.60. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε σχετικά εύκολα το 4.15, και -το σημαντικότερο- χωρίς να απωλέσει προσπάθεια. Με τον πήχη να τρεμοπαίζει, η Αδαμοπούλου πέρασε με την πρώτη και το επόμενο ύψος, το 4.30, εξασφαλίζοντας αρκετούς βαθμούς για την Ελλάδα και μπαίνοντας με καθαρή κάρτα στα 4.45. Την ίδια ώρα στο πρώτο γκρουπ, πολλές, θεωρητικά καλύτερες αθλήτριες, έχασαν προσπάθειες σε χαμηλότερα ύψη. Έτσι, όταν ο πήχης ανέβηκε στα 4.45, και άρχισαν οι τρεις άκυρες προσπάθειες, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε πάνω το χέρι.

