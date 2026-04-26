Τη δεύτερη διαδοχική της νίκη και τέταρτη συνολικά στα φετινά playoffs του βελγικού πρωταθλήματος πανηγύρισε το απόγευμα της Κυριακής (26/04) η Κλαμπ Μπριζ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του θετικού αποτελέσματος δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο Τζόλη, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να ξεκινά βασικός και να πετυχαίνει το 2ο τέρμα της ομάδας του στο 89ο λεπτό, με την Κλαμπ Μπριζ να επικρατεί με σκορ 2-0 της Γάνδης για την 5η αγωνιστική του μίνι-πρωταθλήματος.

Ένα τρίποντο που έφερε τον σύλλογο, έστω και προσωρινά, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 44 βαθμούς και στο +1 από τη δεύτερη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Όσον αφορά τον Τζόλη, ο 24χρονος άσος έφτασε τα 4 τέρματα και τις 3 ασίστ στα πέντε ματς των playoffs (!), μετρώντας φέτος 18 γκολ και 22 ασίστ σε σύνολο 47 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

