Το βραβείο του MVP της φετινής κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας φέρει το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ! Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε τρομερή regular season με 19.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 αναμετρήσεις, ξεκινώντας σε όλες ως βασικός.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων από τους αρχηγούς των ομάδων, των προπονητών (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλων (10%), με τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις να παίρνει τη 2η θέση και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ την 3η θέση.

Έτσι, μετά το Alphonso Ford Trophy όντας ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, αλλά και πρώτος στην αξιολόγηση ο Βεζένκοφ κατακτά για δεύτερη φορά στην καριέρα του το βραβείο του MVP της Ευρωλίγκας μετά τη σεζόν 2022/23.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό γκρουπ αφού έγινε μόλις ο 2ος παίκτης που ψηφίζεται σε δύο διαφορετικές σεζόν MVP. Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Άντονι Πάρκερ τις σεζόν 2004-05 και 2005-06.

Μάλιστα, το βραβείο παραμένει σε... ελληνικό έδαφος αφού την περσινή σεζόν το είχε κάνει δικό του ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν. Κατά το παρελθόν, άλλοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κατακτήσει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη και αυτοί είναι οι Μίλος Τεόντοσιτς και Βασίλης Σπανούλης.

