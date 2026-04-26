Την προετοιμασία του για την έναρξη των playoffs της Ευρωλίγκας και των δύο πρώτων αναμετρήσεων με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη (28/04) και Πέμπτη (30/04) ξεκίνησε σήμερα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Telekom Center Athens παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος και θέλησε να δείξει έμπρακτα την πίστη και τη στήριξη στην ομάδα του πριν τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες.

Από τη σημερινή προπόνηση προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία λόγω ενοχλήσεων που έχει στη μέση.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους αθλητές, προπονήθηκαν κανονικά βγάζοντας όλο το μέρος του προγράμματος, με την προσοχή να έχει στραφεί στον Τούρκο φόργουορντ.

