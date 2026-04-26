Ο Κενυάτης Sabastian Sawe κατέρριψε ένα από τα πιο άπιαστα φράγματα του στίβου την Κυριακή, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε μαραθώνιο σε λιγότερο από δύο ώρες, καθώς έφτασε ορμητικά στη νίκη στον Μαραθώνιο του Λονδίνου σε μία ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από χρόνια παγκόσμιας εμμονής και οριακών αποτυχιών, το απόλυτο φράγμα του μαραθωνίου τελικά έπεσε, καθώς ο Sawe ισοπέδωσε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως ο αείμνηστος Kelvin Kiptum, ο οποίος είχε σημειώσει χρόνο 2:00:35 στον Μαραθώνιο του Σικάγο τον Οκτώβριο του 2023.

Δείτε βίντεο από την κούρσα του Κενυάτη δρομέα:

Watch Sabastian Sawe 🇰🇪 run 1:59:30 to destroy the Marathon World Record in London!!🤯🔥



First man ever to break 2 hours in a marathon.



2. Yomif Kejelcha 🇪🇹 1:59:41

3. Jacob Kiplimo 🇺🇬 2:00:28



All under the previous World Record.pic.twitter.com/g76PpMHkiG — Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 26, 2026

«Αισθάνομαι καλά, είμαι χαρούμενος, είναι μια μέρα που θα θυμάμαι», δήλωσε ο Sawe στο BBC, κρατώντας ψηλά το παπούτσι του που είχε γραμμένες τις λέξεις «παγκόσμιο ρεκόρ» και «sub-2» με μαύρο μαρκαδόρο.

«Ξεκινήσαμε τον αγώνα καλά. Πλησιάζοντας στον τερματισμό του αγώνα, ένιωθα δυνατός. Φτάνοντας επιτέλους στη γραμμή του τερματισμού, είδα τον χρόνο και ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα μού δείχνει πολλά, την πρώτη φορά για όλους, και είμαι τόσο χαρούμενος για σήμερα. Το να έρθω στο Λονδίνο για δεύτερη φορά ήταν τόσο σημαντικό για μένα και γι' αυτό προετοιμάστηκα καλά».

ROMPIENDO LA BARRERA DE LAS DOS HORAS.

REESCRIBIENDO LA HISTORIA.



Sebastian Sawe gana la Maratón de Londres con un tiempo de 1:59:30 y establece un nuevo récord del mundo. Yomif Kejelcha también baja de las dos horas en su debut. Marcianada.



🏃‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/8SbyxBEbm0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 26, 2026

Στιγμή-ορόσημο για τον αθλητισμό

Ο μαραθώνιος κάτω των δύο ωρών αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες εμμονές του αθλητισμού για χρόνια, την οποία κυνήγησαν μέσα από μια σειρά εξαιρετικά σχεδιασμένων έργων που αποσκοπούσαν στον επαναπροσδιορισμό των ανθρώπινων ορίων.

Ο ιστορικός αγώνας του Sawe την Κυριακή διέφερε ως προς το πλαίσιο και το διακύβευμά του, καθώς επιτεύχθηκε σε ανοιχτό ανταγωνισμό σε μία από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, μετατρέποντας μια ιδέα που δοκιμαζόταν επί μακρόν σε ελεγχόμενες συνθήκες σε μια στιγμή-ορόσημο αναγνωρισμένη από το ίδιο το άθλημα.

Το αξιοσημείωτο κατόρθωμα έρχεται παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματίας καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και άρχισε να προπονείται σωστά μόνο τον Ιανουάριο, προτού συνειδητοποιήσει τον Φεβρουάριο ότι θα ήταν αρκετά fit για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Λονδίνο.

«Επιτέλους, αυτό που έκανα για τέσσερις μήνες απέδωσε σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε. «Θέλω να ευχαριστήσω τα πλήθη που μας επευφημούσαν. Νομίζω ότι βοηθούν πολύ, γιατί αν δεν ήταν αυτοί δεν νιώθεις ότι σε αγαπούν τόσο πολύ. Νομίζω ότι βοηθούν πολύ γιατί οι φωνές τους σε κάνουν να νιώθεις τόσο χαρούμενος και δυνατός και να πιέζεις. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι αυτό που ήρθε για μένα σήμερα δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για όλους εμάς στο Λονδίνο».

Ο Sawe έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα προβλήματα με το ντόπινγκ στο άθλημα. Έχει ζητήσει τακτικούς ελέγχους και, έχοντας κατά νου το κακό ιστορικό της Κένυας στο ντόπινγκ, κάλεσε τη Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου να τον ελέγχει όσο το δυνατόν περισσότερο πέρυσι. Το έκαναν 25 φορές κατά την προετοιμασία για τον Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025.

«Ο κύριος λόγος ήταν για να δείξω ότι είμαι καθαρός και ότι το κάνω με τον σωστό τρόπο», είπε.

Πηγή: skai.gr

