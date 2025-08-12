bwin Player Pro powered by Opta: Το στοίχημα… εκτοξεύεται στην bwin!

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος. Πληροφορίες και στατιστικά pregame και live, νέα ανανεωμένη υπηρεσία Live Streaming* και πολλά ακόμα στη… φαρέτρα κάθε παίκτη!

Η bwin καλωσορίζει στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα που είχε ποτέ την Opta. Από τη νέα αυτή συνεργασία δημιουργήθηκε το bwin Player Pro powered by Opta, μία νέα υπηρεσία που… εκτοξεύει τη συνολική εμπειρία του στοιχήματος στις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

bwin Player Pro powered by Opta: Γραφήματα και στατιστικές ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο!

Πλέον, τουλάχιστον μία ώρα από τη σέντρα των αγώνων θα είναι διαθέσιμες οι ενδεκάδες, ενώ στατιστικές πληροφορίες σε μορφή κειμένου θα βρίσκονται στο tab με την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του παιχνιδιού. Στο bwin Player Pro powered by Opta, θα μπορείς να βρεις την «φόρμα» των δύο ομάδων, το τι συμβαίνει στα μεταξύ τους ματς σε Head-to-Head απεικόνιση, αλλά και μοναδικά στατιστικά παικτών!

bwin Player Pro powered by Opta: Διαδραστική απεικόνιση του live και οπτικά εφέ νέας γενιάς!

Ακόμα μέσοι όροι της σεζόν για διάφορα στατιστικά στοιχεία της κάθε ομάδας, όπως η κατοχή μπάλας, γκολ υπέρ/κατά, προσπάθειες για γκολ και φυσικά ο πλέον διάσημος δείκτης, xGoals φιγουράρει στο bwin Player Pro powered by Opta, pregame αλλά και σε live χρόνο.

Με τη σέντρα της αναμέτρησης η bwin σε… βάζει στο γήπεδο, με νέο πλήρως ανανεωμένο Live Streaming*, κορυφαία ευκρίνεια και ταχύτητα! Πληροφορίες και στατιστικά σε ζωντανό χρόνο έρχονται να βελτιώσουν κι άλλο τη θέαση του αγώνα. Επίσης διαθέσιμα είναι και οπτικά εφέ νέας γενιάς, γραφήματα, όπως και η διαδραστική απεικόνιση του live.

bwin Player Pro powered by Opta: Νέο πλήρως ανανεωμένο Live Streaming με κορυφαία ευκρίνεια!*

Η bwin πηγαίνει το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο σε συνεργασία με τη Stats Perform. Το Player Pro ήρθε, για να αξιοποιήσει στο έπακρο και με μοναδικό τρόπο τις λειτουργίες της Stats Perform, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στοιχήματος. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία της βάσης δεδομένων της Opta και το βραβευμένο Content Player Pro το live στοίχημά σου θα είναι καλύτερο από ποτέ.

Η νέα αγωνιστική περίοδος των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων ξεκινάει δυνατά, εκτοξεύοντας τη συνολική εμπειρία του στοιχήματος, με το πρωτοποριακό bwin Player Pro powered by Opta!

