Το 2025 μας αφήνει σε μερικές μόνο μέρες και η Ευρωλίγκα θυμάται τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς που φεύγει.
Έτσι, αφιέρωσε μια ανάρτησή της στα social media στον Σάσα Βεζένκοφ και στη βραδιά-ρεκόρ που είχε τον περσινό Γενάρη, στην εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου, όταν έσπασε τα κοντέρ πετυχαίνοντας 45 πόντους (με 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα).
Το βίντεο με την επική εμφάνιση του Βεζένκοφ:
Best moments of 2025 🗓️— EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2025
Sasha Vezenkov drops 45 points vs Bayern in January 🔥@Olympiacos_BC pic.twitter.com/4f3pJBufiK
