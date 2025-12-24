Λογαριασμός
Στις καλύτερες στιγμές της Ευρωλίγκας για το 2025 η επική 45άρα του Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν

Η Ευρωλίγκα θυμήθηκε την επική 45άρα του Βεζένκοφ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, χαρακτηρίζοντάς της μία από τις καλύτερες στιγμές του 2025

Σάσα Βεζένκοφ

Το 2025 μας αφήνει σε μερικές μόνο μέρες και η Ευρωλίγκα θυμάται τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς που φεύγει.

Έτσι, αφιέρωσε μια ανάρτησή της στα social media στον Σάσα Βεζένκοφ και στη βραδιά-ρεκόρ που είχε τον περσινό Γενάρη, στην εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου, όταν έσπασε τα κοντέρ πετυχαίνοντας 45 πόντους (με 10/10 δίποντα και 8/10 τρίποντα).

Το βίντεο με την επική εμφάνιση του Βεζένκοφ:

Πηγή: sport-fm.gr

