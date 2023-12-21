Το χειρότερο δώρο στον Ματίας Αλμέιδα για τα 50α του γενέθλια έκανε η ΑΕΚ, καθώς προηγήθηκε δύο φορές και έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 66’, αλλά ισοφαρίστηκε στο 95’ από τον Πανσερραϊκό σε 2-2. Η «Ένωση» εμφανίστηκε επιπόλαιη, και το πλήρωσε όπως συνέβη τρεις μέρες πριν στο Αγρίνιο. Ρότα στο 16’ και Γκαρσία στο 45’ τα γκολ της «Ένωσης», που είχε ισοφαριστεί στο 39’ από τον Θυμιάνη. Με δέκα από το 66’ μετά από αποβολή του Μπέργκστρεμ οι γηπεδούχοι, που όμως μετά από τραγικό λάθος του Αθανασιάδη στο 95’ ισοφάρισαν σε 2-2 με τον αρχηγό τους.



Στους 32 βαθμούς πλέον η ΑΕΚ και στο -2 από τον Παναθηναϊκό, μπορεί να βρεθεί τέταρτη, καθώς εκκρεμούν οι αγώνες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Ανάσα για τους νεοφώτιστους, που ένα τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών κι έκοψαν για δεύτερη φορά φέτος βαθμούς από την «Ένωση».

Στο μυαλό των κόουτς

Ο Πάμπλο Γκαρσία εγκατέλειψε την τριάδα στην άμυνα που χρησιμοποίησε τη Δευτέρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Επέλεξε ένα πιο… θαρραλέα 4-2-3-1 με τον Κατσίκα να κάνει ντεμπούτο στην εστία αντί του τιμωρημένου Χόβαν, τους Δεληγιαννίδη, Θυμιάνη, Μπέργκστρομ, και Ντάνκερλουι στην άμυνα, αμυντικά χαφ τους Ουεντραόγκο-Μορέιρα και την τριάδα των Σοφιανού, Χατζηστραβού και Μούργου να υποστηρίζουν τον μοναδικό προωθημένο Άλεξιτς.







Ο εορτάζων Ματίας Αλμέιδα παρέταξε τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί στην άμυνα, δίδυμο στον άξονα Γιόνσον-Σιμάνσκι, με τον Ελίασον και τον Γκατσίνοβιτς στα δύο «φτερά» και τον Τσούμπερ πίσω από τον Γκαρσία.



Το ματς



Μετά την προειδοποιητική βολή του Γκαρσία στο 9’, η ΑΕΚ βρήκε την άκρη απέναντι στον καλά οργανωμένο στα μετόπισθεν Πανσερραϊκό στο 16’, όταν από την κατά μέτωπο επίθεση του Τσούμπερ και την απόκρουση του Κατσίκα στο σουτ του, ο Ρότα στην επαναφορά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Μάλιστα, ο διεθνής δεξιός μπακ αφιέρωσε το δεύτερο φετινό του γκολ στον αδικοχαμένο Μιχάλη Κατσούρη σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του το «Μ».







Οι γηπεδούχοι άμεσα ανασυντάχθηκαν, ανέβασαν τις γραμμές τους και έστειλαν μήνυμα με το σουτ του Άλεξιτς που απέκρουσε στη γωνία του ο Αθανασιάδης στο 26’. Ο Θυμιάνης, που θα μπορούσε και να αποβληθεί στο 33’ για κλωτσιά στο κεφάλι του Γκαρσία (τιμωρήθηκε με κίτρινη), ήταν αυτός που έμελε να ισοφαρίσει. Στο 39’ η γλυκιά σέντρα του Μούργου από τα δεξιά με το αριστερό βρήκε τον αρχηγό του Πανσερραϊκού στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά έγραψε το 1-1 με το παρθενικό γκολ της καριέρας του στην Stoiximan Super League.



Οι «κιτρινόμαυροι» παρά το σοκ αντέδρασαν άμεσα και μετά τις απειλές από Ελίασον και Τσούμπερ βρήκαν εκ νέου προβάδισμα στο 45’. Ο Γαλανόπουλος κινήθηκε κάθετα, ο Τσούμπερ πάσαρε σε ιδανικό τάιμινγκ στον Γκαρσία και αυτός με αριστερό πλασέ σκόραρε για τρίτο διαδοχικό ματς (μετά από αυτά με Άγιαξ και Παναιτωλικό) για το 1-2.







Ο Αλμέιδα έριξε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στη μάχη τον Σιμάνσκι αντί του Γιόνσον, με την ΑΕΚ να μην απειλεί αλλά και να μην απειλείται στα πρώτα λεπτά της επανάληψης. Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 64’, όταν ο Λιβάι Γκαρσία χάρη στην ταχύτητά του τσίμπησε την μπάλα από τον Μπέργκστρεμ, ο οποίος τον ανέτρεψε ενώ έβγαινε τετ-α-τετ και δικαίως αποβλήθηκε. Το παιχνίδι έγινε πολύ σκληρό στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των Σερρών, με τον Σιδηρόπουλο να μοιράζει πολλές κίτρινες.





Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία συνέχισαν να προσπαθούν και να δημιουργούν επικίνδυνες προϋποθέσεις κόντρα σε μια μάλλον εφησυχασμένη ΑΕΚ. Την ίδια ώρα οι «κιτρινόμαυροι» ήταν αρκετά επιπόλαιοι στην τελική απόφαση αναζητώντας το τρίτο γκολ που θα έδιωχνε οριστικά τα φαντάσματα του Αγρινίου. Αποκορύφωμα η φάση του 87’ με τον Ελίασον να μην κάνει ούτε πάσα ούτε σουτ σε τετ-α-τετ με τον Κατσίκα χάνοντας μοναδική ευκαιρία. Γκαρσία και Ζίνι που είχε δοκάρι απέτυχαν επίσης. Ο Τομάς σημάδεψε το δοκάρι στο 94' και το... κακό ερχόταν για την «Ένωση». Στο 95’ οι γηπεδούχοι μετά από μια εύκολη σέντρα, είδαν τον Αθανασιάδη να σερβίρει την μπάλα στο… πιάτο του Θυμιάνη, ο οποίος την έσπρωξε στα δίχτυα για το τελικό 2-2.







MVP: Ο Κώστας Θυμιάνης δεν είχε σκοράρει ποτέ στην Super League 1, αλλά το έκανε δύο φορές και δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να πάρει αυτό το «παράσημο».



Η σφυρίχτρα: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορθώς απέβαλε τον Μπέργκστρεμ στο 64’ για το μαρκάρισμα στον Λιβάι Γκαρσία που έβγαινε τετ-α-τετ. Όμως χαρίστηκε στον Θυμιάνη, όταν στο 33’ κλώτσησε (ακούσια μεν, αλλά) στο κεφάλι τον φορ της ΑΕΚ, τιμωρώντας τον απλώς με κίτρινη. Στο 85’, επίσης, χαρίστηκε στον Ουεντραόγκο που έκανε σκληρό φάουλ στον Βίντα όντας ήδη κιτρινισμένος.



Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας - Δεληγιαννίδης, Θυμιάνης, Μπέργκστρεμ, Ντάνκερλουι - Ουεντραόγκο, Μορέιρα (80’ Οικονόμου) – Σοφιανός (58’ Τομάς), Χατζηστραβός (65’ Γκοτζαμανίδης), Μούργος (80’ Μπαΐροβιτς)- Άλεξιτς



Στον πάγκο: Τσιλιγγίρης, Πηλέας, Πεταυράκης, Αυλωνίτης, Μασκανάκης



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης - Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (78’ Μήτογλου), Χατζισαφί – Γαλανόπουλος (60’ Μάνταλος), Γιόνσον (46’ Σιμάνσκι) - Ελίασον, Τσούμπερ (78’ Ζίνι), Γκατσίνοβιτς - Γκαρσία



Στον πάγκο: Θεοχάρης, Μοχαμάντι, Πήλιος, Ραντόνια, Φαν Βέερτ.



Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Δ. Βεργέτης, Τέταρτος: Τσακαλίδης

VAR: Διαμαντόπουλος, Πετρόπουλος

