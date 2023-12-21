Το ντέρμπι ουραγών της Stoiximan Super League δεν είχε γκολ, ούτε νικητή, με τον Παναιτωλικό να παίρνει το 0-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες.

Οι Ηπειρώτες, στον πάγκο των οποίων έκανε ντεμπούτο ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα κάνουν έτσι γιορτές στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με την εξαιρετική εμφάνιση του Στέφανου Καπίνο να επιτρέπει στους φιλοξενούμενους να φύγουν αλώβητοι από τα Ιωάννινα.

Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς ο Παναιτωλικός, καθώς αποβλήθηκε στο 82’ ο Μαυρίας, με τους γηπεδούχους από την άλλη να βλέπουν το αρνητικό τους ρεκόρ να επεκτείνεται στα 14 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα...

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-4-2 επέλεξε στο ντεμπούτο του ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τον Κλέιμαν να είναι κάτω από τα δοκάρια και τους Σόρια, Παντελάκη, Εραμούσπε και Τσαούση στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν Καραχάλιος και Τζίνο, με τους Ροσέρο, Τζίμα στα άκρα και τον Παμλίδη λίγο πίσω από τον Μπάλαν.

Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης έμεινε πιστός στο 3-5-2, με τον Καπίνο στην εστία και τους Μαλή, Μπρ. Ντουάρτε και Μλάντεν στα στόπερ. Λιάβας και Τορεχόν βρέθηκαν στα άκρα, Μπαλντασάρα, Χατζηθεοδωρίδης και Χουάνπι είχαν πιο κεντρικό ρόλο και οι Φρ. Ντουάρτε, Πέδρο έπαιξαν στην επίθεση.

Το ματς

Ο ρυθμός ήταν σχετικά πεσμένος στο ξεκίνημα, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται εντέλει στο 13’, όταν ο Ροσέρο βρήκε τον Τζίμα μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο Καπίνο σταμάτησε την προσπάθειά του.

Ο ΠΑΣ απείλησε εκ νέου οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μπάλαν να πιάνει το δυνατό σουτ από κοντινή απόσταση αλλά να βλέπει και πάλι τον Έλληνα τερματοφύλακα να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και απείλησαν για πρώτη φορά στο 33’, όταν ο Μπρ. Ντουάρτε έπιασε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ αλλά είδε τον Σόρια να απομακρύνει προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ένα τετ α τετ του Ροσέρο που όμως δεν κατέληξε σε τελική, καθώς καθυστέρησε να κατεβάσει την μπάλα, στο 40’ αποτέλεσε την τελευταία υποψία φάσης του πρώτου μέρους, που εντέλει ολοκληρώθηκε δίχως σκορ.

Ο ΠΑΣ μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από πλευράς Παναιτωλικού, με τον Φρ. Ντουάρτε να κάνει το σουτ μέσα από την περιοχή στο 60’, η μπάλα να αλλάζει πορεία μετά από κόντρα και εντέλει τον Κλέιμαν να διώχνει εντυπωσιακά χιλιοστά πριν περάσει τη γραμμή!

Στο 68’, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ ή τουλάχιστον έτσι νόμισαν, καθώς το γκολ του Μπάλαν μετά από κόρνερ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ στον Παμλίδη.

Στο 82’, είχαμε αλλαγή στις ισορροπίες καθώς ο Μαυρίας δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε τρία λεπτά για πάτημα σε αντίπαλο με αποτέλεσμα να αποβληθεί!

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της νίκης όμως στη μεγαλύτερη ευκαιρία που δημιούργησαν, στο 90+1’, είδαν τον ανίκητο Καπίνο να σταματά τον Ροσέρο και να κρατά όρθια την ομάδα του στους Ζωσιμάδες.

MVP: Ο Στέφανος Καπίνο χρειάστηκε να επέμβει σε τρεις σημαντικές ευκαιρίες του ΠΑΣ Γιάννινα και δήλωσε παρών και στςι τρεις, όντας παράλληλα σίγουρος στις εξόδους του. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Έλληνα τερματοφύλακα, που συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρει τον βαθμό η ομάδα του.

Η... σφυρίχτρα: Μπόλικες κάρτες στο δεύτερο μέρος από τον Περράκη, που ορθώς απέβαλε τον Μαυρία για το πάτημα σε αντίπαλο στο 82’. Είχε προηγηθεί το ακυρωθέν γκολ του Μπάλαν, καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Παμλίδης. Στο 85’ είχαμε και φωνές για πέναλτι από τους γηπεδούχους, με την μπάλα να βρίσκει μετά από κόντρα στο χέρι του Χουάνπι και τον Έλληνα διαιτητή να δείχνει «παίζετε».

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΠΑΣ Γιάννινα (Μ. Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Τσαούσης (76’ Κιάκος), Καραχάλιος, Τζίνο (90’ Ριένστρα), Τζίμας (64΄Λεό), Ροσέρο, Παμλίδης, Μπάλαν (76΄Κόντε)

Στον πάγκο: Αθανασίου, Λώλης, Λιάσος, Μπακαδήμας, Πανάγου

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Καπίνο, Μαλής, Μπρ. Ντουάρτε, Μλάντεν (70’ Σενγκέλια), Λιάβας, Τορεχόν, Χουάνπι (90’ Τσιγγάρας), Μπαλντασάρα (74’ Πέρες), Χατζηθεοδωρίδης, Φρ. Ντουάρτε (70’ Μαυρίας), Πέδρο (74’ Καρέλης)

Στον πάγκο: Γκρατερόλ, Μπελεβώνης, Στάγιτς

Διαιτητής: Περράκης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Αρμάκολας

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Πολυχρόνης, Πάτρας

