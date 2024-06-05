Κασελάκης: «Θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν για να θεωρηθεί απόλυτα πετυχημένη»

Περιστέρι bwin και Άρης μονομαχούν στον «τελικό» της 3ης θέσης (06/06, 21:15) της Stoiximan Basket League, με τον Λεωνίδα Κασελάκη να αναφέρει στις δηλώσεις του πως άπαντες στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν για να θεωρηθεί απόλυτα πετυχημένη.



«Για μας είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς απέναντι στον Άρη, θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν για να θεωρηθεί απόλυτα πετυχημένη. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν αντίπαλο μπροστά μας που παίζει στο όριο του φάουλ σε κάθε κατοχή και έχει δείξει τον χαρακτήρα του σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάνοντας σπουδαίες εμφανίσεις και πραγματοποιώντας συνέχεια υπερβάσεις», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας και να του δώσουμε χαρά στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Με τον τρόπο μας να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη που μας παρείχε κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να παίξουμε με την απαραίτητη ένταση που απαιτεί ένα τέτοιο παιχνίδι», ήταν, χαρακτηριστικά, τα λόγια του

