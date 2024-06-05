Άνοιξαν οι εγγραφές για το Navarino Challenge 2024

Αθήνα, 28 Μαΐου 2024 – Το event αθλητικού τουρισμού και ευεξίας Navarino Challenge επιστρέφει για 12η χρονιά, στις 18-20 Οκτωβρίου 2024 στην Costa Navarino και την Πύλο. Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει» η διοργάνωση θα ενώσει και πάλι ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, παρουσία Ολυμπιονικών και παγκόσμιων πρωταθλητών. Το πρόγραμμα του τριημέρου θα περιλαμβάνει πάνω από 55 δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δύο από τα τέσσερα ξενοδοχεία του προορισμού, το W Costa Navarino και το The Westin Resort Costa Navarino.

Gymnastics με Πετρούνια, Μιλλούση, Χατζηευσταθίου, Τανταλίδη

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης φέρνει για ακόμα μία χρονιά το Ολυμπιακό άθλημα της γυμναστικής. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν μαθήματα gymnastics για ενήλικες, από τον χρυσό κα χάλκινο Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια, την 3 φορές συμμετέχουσα σε Ολυμπιακούς Αγώνες Βασιλική Μιλλούση και τους πρωταθλητές ενόργανης γυμναστικής Γιώργο Χατζηευσταθίου και Αντώνη Τανταλίδη με την υποστήριξη του Gymnastics Stars. Αντίστοιχα θα υλοποιηθούν και μαθήματα gymnastics για παιδιά, από τον Λευτέρη Πετρούνια και τη Βασιλική Μιλλούση με την υποστήριξη του Gymnastics Stars.

Football Clinics με τον Πρωταθλητή Ευρώπης Κατσουράνη

Το Navarino Challenge, υποδέχεται για πρώτη φορά στη διοργάνωση, τον πρωταθλητή Ευρώπης με την εθνική ομάδα στο Euro 2004, Κώστα Κατσουράνη. Ο πρώην διεθνής μέσος, με συμμετοχές σε κορυφαία ελληνικά και ευρωπαϊκά clubs όπως της Μπενφίκα θα είναι το φετινό τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Navarino Challenge και υπό την επίβλεψη του θα διεξαχθούν Football Clinics σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, με την υποστήριξη της πρότυπης ακαδημίας ποδοσφαίρου Falcons Football Academy.

Τρέξιμο στη μαγική Βοϊδοκοιλιά

Η δράση του τρεξίματος είναι πάντα συνδεδεμένη με την ιστορία του Navarino Challenge από την πρώτη κιόλας χρονιά του. Η διοργάνωση δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, στον Navarino Challenge Half Marathon by The North Face μαζί με τον Ελληνοαμερικανό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού και υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη. Η διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας -μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω- και μια από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τρέξιμο. Πρόκειται για τον μόνο αγώνα trail run που συνδυάζει χώμα, άμμο και άσφαλτο.

Παράλληλα, οι δρομείς μπορούν να τρέξουν τη μαγευτική διαδρομή των 10χλμ., δίπλα στη θάλασσα ή τη διαδρομή των 5χλμ. powered by Miele, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί μία διαδρομή 1χλμ., για νέους 10-14 ετών και μία διαδρομή 1χλμ. για παιδιά έως 9 ετών.

Η Miele γιορτάζει 125 χρόνια ποιότητας

Η Miele, ο κορυφαίος κατασκευαστής οικιακών συσκευών υψηλής ποιότητας στον κόσμο, γιορτάζει τα 125 χρόνια της και συμμετέχει ως Platinum Sponsor στο Navarino Challenge 2024. Η φετινή διοργάνωση επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και δράσεις στο κοινό. Μεταξύ αυτών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στο Stratos Drakoulis Masterclass powered by Miele. Για πρώτη φορά στο Navarino Challenge, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν μοναδικές κοπές από Kobe Beef και Wagyu στις συσκευές υψηλής ποιότητας της Miele. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση προϋποθέτει ο συμμετέχοντας να έχει κλείσει το πακέτο διαμονής του στην Costa Navarino μέσω του Navarino Challenge. Όλα τα έσοδα του Masterclass θα δοθούν μέσω της φιλανθρωπικής δράσης του “Sharing Is Caring” για την ενίσχυση 12 μη-κερδοσκοπικών οργανισμών. Δήλωσε συμμετοχή μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Στο πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνονται πάνω από 55 δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino. Στις φετινές δράσεις θα βρεις πέραν του τρεξίματος, δραστηριότητες όπως: μαθήματα ποδοσφαίρου, watersports, tennis (τουρνουά και μαθήματα), τουρνουά padel, cooking masterclass, pickleball, spinning, group cycling, sunset party, μαθήματα μπάσκετ & τουρνουά μπάσκετ 4on4, τουρνουά beach volley, beachathlon, pilates, αναρρίχηση, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, γκολφ, taekwondo, crossfit, yoga, καγιάκ στη Σφακτηρία, high intensity training, baby swimming, skateboard και άλλες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Στην κορυφή με 22 ακόμα βραβεία

Το Navarino Challenge διακρίθηκε στον θεσμό των Tourism Awards 2024 με 3 βραβεία. Από το 2014, το Navarino Challenge παραμένει στην κορυφή του εν λόγω θεσμού ως η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού.

Συγκεκριμένα κατέκτησε 3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες:

Sports Events

Υγεία & Ευεξία

και Sports & Adventure Stay Experience

Παράλληλα, κατέκτησε 19 βραβεία και στον θεσμό των Sports Marketing Awards 2024 και αναδείχτηκε η κορυφαία διοργάνωση με τα περισσότερα βραβεία.

Πιο συγκεκριμένα κέρδισε 1 Platinum, 11 Gold, 5 Silver και 2 Bronze βραβεία όπως:

Της καλύτερης διοργάνωσης αθλητικού/πολιτιστικού τουρισμού,έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε όλη την ενότητα, που απέφερε και μια Platinum διάκριση

Του καλύτερου CSR προγράμματος με το sharing is caring

Του καλύτερου προγράμματος fan engagement

Της καλύτερης φωτογραφίας σε sports event

Της καλύτερης στρατηγικής branding

Της καλύτερης στρατηγικής πωλήσεων

Της πιο καινοτόμας χρήσης των content creators & influencers

Του καλύτερου Multi-Sport Event

Της καλύτερης διοργάνωσης για παιδιά

Της καλύτερης διοργάνωσης με extreme/alternative/fight sports

Της καλύτερης διοργάνωσης με καλοκαιρινά αθλήματα Ενώ κατέκτησε διακρίσεις για τις επιτυχημένες χορηγικές συνεργασίες που είχε με τη Miele Hellas και τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με το brand της SIXT.

Platinum Sponsor είναι η Miele.

Gold Sponsor της διοργάνωσης είναι ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία

W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Silver Sponsors είναι οι Knorr και The North Face.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού είναι η Luanvi.

Bronze Sponsors είναι οι Trace ‘n Chase και Pilia Express.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του

Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons που αποτελεί σειρά αυθεντικών, αγροτικών προϊόντων από τη Μεσσηνία, εμπνευσμένη από τις πλούσιες παραδόσεις και την ιστορία της περιοχής. Στόχος της, να προωθεί την ελληνική μεσογειακή διατροφή που είναι ευρέως γνωστή για τα πολύτιμα οφέλη της στην υγεία. Partners του Navarino Challenge είναι οι Messinian Nest, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel & Spa και Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Supporters είναι οι Phee και Messinian Spa.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Educational Partner του Navarino Challenge είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο υπέγραψε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με στόχο μεταξύ άλλων την ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των φοιτητριών/φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας, καθώς επίσης, των ενεργειών βιωσιμότητας.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge είναι οι Angelic Yoga Arts,

Falcons Football Academy, FitnessArt, Moraitis Watersports,

Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy,

Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’

Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge είναι οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου.



Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

