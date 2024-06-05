Λογαριασμός
Oι αντίπαλοι των πρασίνων στον δρόμο για τους ομίλους

Το τριφύλλι είναι αρκετά χαμηλά στο UEFA ranking και εν συνεπεία πρόκειται να συναντήσει δύσκολους αντιπάλους στους προκριματικούς γύρους

Παναθηναϊκός

Πολύ πιο δύσκολος αναμένεται να είναι ο δρόμος του Παναθηναϊκού προς τους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς το τριφύλλι είναι αρκετά χαμηλά στο UEFA ranking και εν συνεπεία πρόκειται να συναντήσει δύσκολους αντιπάλους στους προκριματικούς γύρους.

Η καλύτερη συγκομιδή του τριφυλλιού τα τελευταία χρόνια ήταν η περσινή χρονιά όπου συγκέντρωσε 3.000 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

