Oι αντίπαλοι των πρασίνων στον δρόμο για τους ομίλους

Πολύ πιο δύσκολος αναμένεται να είναι ο δρόμος του Παναθηναϊκού προς τους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς το τριφύλλι είναι αρκετά χαμηλά στο UEFA ranking και εν συνεπεία πρόκειται να συναντήσει δύσκολους αντιπάλους στους προκριματικούς γύρους.

Η καλύτερη συγκομιδή του τριφυλλιού τα τελευταία χρόνια ήταν η περσινή χρονιά όπου συγκέντρωσε 3.000 βαθμούς.

