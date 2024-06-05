Τελειώνει από τον πάγκο της Λάτσιο ο Ίγκορ Τούντορ.



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα της Ρώμης, στην οποία παρέμεινε κάτι λιγότερο από τρεις μήνες!

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος έχει σημαντικές διαφωνίες σε σχέση με τη μεταγραφική πολιτική της ομάδας, ενώ έχει χάσει εντελώς τα αποδυτήρια και έχει έρθει σε ανοιχτή ρήξη με το μισό ρόστερ.Οι «λατσιάλι» τερμάτισαν στην 7η θέση και θα είναι στο Europa League της νέας σεζόν, με τον Τούντορ στα μόλις έντεκα παιχνίδια του στους Ιταλούς να μετράει έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.

