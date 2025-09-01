Καρυπίδης: «Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου και την εικόνα της ομάδας»

Συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και την εικόνα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό ζητά ο Θοδωρής Καρυπίδης σε δήλωσή του, στην οποία και προαναγγέλλει εξελίξεις στην ομάδα. Χωρίς να αναφέρει το «που» το μυαλό φυσικά όλων πηγαίνει στο θέμα του προπονητή, με την απόφαση για αποχώρηση του Μαρίνου Ουζουνίδη να είναι ήδη ειλημμένη.



«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΑΕ και προσθέτει:

«Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ», αναφέρει.

