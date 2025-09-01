Αυτή είναι η νέα ώρα άφιξης του Ποντένσε

Έρχεται για τον Ολυμπιακό ο Ντάνιελ Ποντένσε. Παρότι η Αλ Σαμπάμπ καθυστέρησε αρχικά το ταξίδι του Πορτογάλου προς την Ελλάδα, αφού δεν του έδωσε το απαραίτητο έγγραφο για να του επιτραπεί να πετάξει από τη Σαουδική Αραβία, τελικά όλα λύθηκαν.

Ο 30χρονος εξτρέμ θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 20:30 με σκοπό να σφραγίσει την επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Αφού ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια, θα βάλει την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο, αφού ο Ποντένσε θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ως δανεικός. Ωστόσο, η προοπτική απ’ όλες τις πλευρές είναι η παραμονή του Πορτογάλου σούπερ σταρ για πολλά ακόμη χρόνια, αποτελώντας κοινή επιθυμία και των δύο.

