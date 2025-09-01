Επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι ο Μίλος Πάντοβιτς από χθες, με τον Σέρβο επιθετικό να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ.

Ο Πάντοβιτς εξήγησε τους λόγους που τον έφεραν στο «τριφύλλι», τονίζοντας πως θέλει να κατακτήσει πρωταθλήματα, Κύπελλα και να παίξει στο Champions League με τους πράσινους, ενώ ανέφερε πως έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε:

Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σου όταν έμαθες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να βρεθώ εδώ. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, συμφωνήσαμε, υπέγραψα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος».

Ποιο ήταν το στοιχείο που σε έπεισε να αποδεχθείς την πρόταση του Παναθηναϊκού;

«Ο σύλλογος έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με εμένα. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι ήθελα να έρθω εδώ, να βελτιωθώ σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο από την προηγούμενη ομάδα. Ήθελα να πάρω το ρίσκο, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».

Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

«Γνωρίζω σχεδόν τα πάντα. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, έχει μεγάλους στόχους κάθε χρόνο, να κερδίζει το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο, να παίξει στο Champions League ή το Europa League. Γι' αυτό ήρθα, για να βελτιωθώ και να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του».

Είναι η πρώτη σου φορά μακριά από την πατρίδα σου. Πιστεύεις ότι θα δυσκολευτείς να προσαρμοστείς;

«Νομίζω πως όχι. Βρίσκονται εδώ δύο Σέρβοι, ένας Κροάτης κι ένας Σλοβένος, οπότε για αυτό δεν θα είναι δύσκολο να προσαρμοστώ. Είμαι τυχερός που θα τους έχω μαζί μου».

Πώς θα περιέγραφες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Μπορώ να παίξω όλες τις θέσεις της επίθεσης. Σαν επιτελικός, σέντερ φορ, κάποιες φορές σαν εξτρέμ. Μπορώ να υποσχεθώ στον κόσμο ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα».

Υπέγραψες συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Τι θα ήθελες να έχεις πετύχει στο τέλος του συμβολαίου σου;

«Ασφαλώς θα ήθελα να κερδίσουμε 4 Πρωταθλήματα και Κύπελλα, να παίξουμε στο Champions League, να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο, να βελτιωθώ, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και τον σύλλογο. Να βελτιωθώ τόσο εγώ, όσο και η ομάδα».

