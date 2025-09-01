Ο νικητής στον «58ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”»

Με την ιστιοδρομία Άνδρος – Δύσβατο «Σπ. Μ. Πολέμης» ολοκληρώθηκε από αγωνιστικής πλευράς ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”». Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες έδωσαν την ευκαιρία στους ιστιοπλόους να αναδείξουν δεξιότητες και γνώσεις.

Ο μεγάλος νικητής στη γενική κατάταξη ήταν το «Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas» με κυβερνήτες τον Olympian Κώστα Μάνθο και τον Μανώλη Πίττα.

Στην κούρσα του Δύσβατου πρώτευσε, στα performance, το «Tre Irene» με τον Αλφόνσο Παναγιωτίδη στο τιμόνι. Η «αυλαία» της διοργάνωσης θα πέσει σήμερα (1/9) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με την Τελετή των Απονομών.

Με τις ωραιότερες εικόνες και αναμνήσεις έφυγαν από την πανέμορφη Άνδρο οι αγωνιζόμενοι στον ιστορικό θεσμό του νησιού. Οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες έδωσαν την ευκαιρία στα πληρώματα για να δοκιμάσουν τακτικές και να αναδείξουν τις ιστιοπλοϊκές ικανότητές τους προκειμένου να διεκδικήσουν τα βαρύτιμα τρόπαια. «Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στους πιο σκληρούς αγώνες. Ήταν δύσκολος και όταν πηγαίναμε αλλά και στην επιστροφή. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά του. Αυτό αναζητάνε οι ιστιοπλόοι προκειμένου να αποδείξουν σε έναν αγώνα τις δεξιότητές τους και τη δουλειά που έχουν κάνει», δήλωσε ο Olympian Κώστας Μάνθος.

Η αγωνιστική δράση, η φιλοξενία των Ανδριωτών, η ομορφιά του νησιού και οι παράλληλες εκδηλώσεις συνθέτουν ένα παζλ που έχουν αγαπήσει οι αθλητές της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας. Στην τελευταία κούρσα νικητής αναδείχθηκε το «Tre Irene» με κυβερνήτη τον Αλφόνσο Παναγιωτίδη. «Πραγματικά μία υπέροχη κούρσα. Την χαρήκαμε. Ο άνεμος ήταν περίεργος και έπρεπε να κρατηθείς στη στεριά. Από την άλλη πλευρά ήταν δυνατός αλλά είχε και νεκρά σημεία. Σε γενικές γραμμές ήταν ένας φανταστικός αγώνας και μία υπέροχη διοργάνωση. Θα είμαστε εκεί και την επόμενη χρονιά», τόνισε ο παλαιός πρωταθλητής στα 49er.

Τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης

Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

Pete (Δ. Παλαιολόγος)

PEGA – Goulandris Bros Hellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

* Στο overall της γενικής κατάταξης της «Οίνοψ» (Χίος – Άνδρος) πρώτευσε το Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης – R. Bell) και ακολούθησε το Frankly My Dear (Φ. Ταμβακάκης)

Υποκατηγορίες: 1. ORC

Pete (Δ. Παλαιολόγος)

Ellinix Farr Away – Coral Odyssey (Σ. Λεονταρίδης)

Velos Eurobank Private Banking (Π. Μάντης – Π. Καγιαλής)

2. ORC

1. Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. PEGA – Goulandris Bros Hellas (Ε. Καραουλάνη – Δ. Αλεβιζάκης)

3. Andra – Doculand (Ζ. Γρηγοριάδης)

Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας «Δύσβατο»:

Κατηγορία: Performance:

Tre Irene (Α. Παναγιωτίδης)

Pete (Δ. Παλαιολόγος)

Alcon II (Κ. Ιωαννίδης)

Κατηγορία Sport:

1. Giorgio – Furuno Eurobulk – Euroseas (Κ. Μάνθος – Μ. Πίττας)

2. Andra – Doculand (Ζ. Γρηγοριάδης)

3. Burrasca (Ν. Χατζηγιάννης – R. Bell)

Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”» αποτελεί μία συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.

Χορηγοί της διοργάνωσης: Η διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που μοιράζονται το όραμα της αριστείας, της ναυτοσύνης και της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.

Χρυσός Χορηγός | Eurobank Group Private Banking

Ασημένιος Χορηγός | Von Poll

Χορηγοί | Papaphilipou, Alina Polemis, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Leonidas Vrodissis, KOURTESIS WINERY, ΝΙΟ

Υποστηρικτές | OIKOGENEIA STΑΜΑΤΙΑDIS , DIMITRIS KONDYLIS, NHSSOS BEER , ZARBIS, SYMBEEOSIS , Andros Riva rentals, Hut Creative Studio, ANDROP, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΚΑΊΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , DEL ARTE ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ

Ταξιδιωτικοί Χορηγοί | GOLDEN STAR FERRIES, FAST FERRIES

Χορηγοί Επικοινωνίας | ΣΚΑΪ, ΑΝΔΡΙΑΚΗ PRESS, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ, ANDROS LIVADIA, ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΑΣΤΕΡΑΣ RADIO.

