Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «πέσιμο» Καρβαχάλ και Βινίσιους σε Γιαμάλ: «Μίλα τώρα, κλαψιάρη»

Οι διάλογοι ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ και τον Λαμίν Γιαμάλ στο φινάλε του clasico

Καρβαχάλ Γιαμάλ

Το φινάλε του clasico βρήκε τη Ρεάλ θριαμβεύτρια επί της Μπαρτσελόνα (2-1) αλλά και πολλή ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρκετοί παίκτες της «βασίλισσας» ξέσπασαν κατά του Λαμίν Γιαμάλ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πως η Ρεάλ «κλέβει και γκρινιάζει συνέχεια».

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, συμπαίκτης του Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας, τον πλησίασε στο τέλος του ματς και του είπε «Μιλάς πολύ» κάνοντας και μια χαρακτηριστική χειρονομία. Ο 18χρονος άσος απάντησε στον δεξιό μπακ της Ρεάλ «πάμε να τα πούμε έξω», με τον Καρβαχάλ να λέει «… συνεχίζεις να μιλάς πολύ».

Στη διαμάχη μπήκε και ο Βινίσιους, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον Γιαμάλ για την κακή του απόδοση στο ντέρμπι λέγοντας «… τίποτα περισσότερο από πάσες προς τα πίσω. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Ο νεαρός άσος της «Μπάρτσα» απάντησε «… κι εσύ γι’ αυτό έχασες την Χρυσή Μπάλα», με τον «Βίνι» να του λέει «Να μιλάς στο γήπεδο, κλαψιάρη».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark