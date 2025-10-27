Το φινάλε του clasico βρήκε τη Ρεάλ θριαμβεύτρια επί της Μπαρτσελόνα (2-1) αλλά και πολλή ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αρκετοί παίκτες της «βασίλισσας» ξέσπασαν κατά του Λαμίν Γιαμάλ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πως η Ρεάλ «κλέβει και γκρινιάζει συνέχεια».

Ο Ντάνι Καρβαχάλ, συμπαίκτης του Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας, τον πλησίασε στο τέλος του ματς και του είπε «Μιλάς πολύ» κάνοντας και μια χαρακτηριστική χειρονομία. Ο 18χρονος άσος απάντησε στον δεξιό μπακ της Ρεάλ «πάμε να τα πούμε έξω», με τον Καρβαχάλ να λέει «… συνεχίζεις να μιλάς πολύ».

Στη διαμάχη μπήκε και ο Βινίσιους, ο οποίος ειρωνεύτηκε τον Γιαμάλ για την κακή του απόδοση στο ντέρμπι λέγοντας «… τίποτα περισσότερο από πάσες προς τα πίσω. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Ο νεαρός άσος της «Μπάρτσα» απάντησε «… κι εσύ γι’ αυτό έχασες την Χρυσή Μπάλα», με τον «Βίνι» να του λέει «Να μιλάς στο γήπεδο, κλαψιάρη».

Carvajal to Lamine Yamal after the game: "You talk too much. Speak now." 😭😭

pic.twitter.com/r6uFV8Lhpk — Footy Humour (@FootyHumour) October 26, 2025

