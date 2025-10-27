«Ωραίο ξεκίνημα για Μπενίτεθ, με αριθμούς που δίνουν ελπίδα»

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Νίκος Παγκάκης, σχολιάζει το εξαιρετικό και θετικό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο, με αριθμούς που όπως αναφέρει δίνουν ελπίδα για την συνέχεια της σεζόν. Μια νίκη εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα του που κυριάρχησε όλη την διάρκεια του αγώνα, με πολλές φάσεις και παίρνοντας πολλά από πολλούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.