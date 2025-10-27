Λογαριασμός
«Ωραίο ξεκίνημα για Μπενίτεθ, με αριθμούς που δίνουν ελπίδα»

Ο Νίκος Παγκάκης σχολιάζει το θετικό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ράφα Μπενίτεθ

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού Νίκος Παγκάκης, σχολιάζει το εξαιρετικό και θετικό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο, με αριθμούς που όπως αναφέρει δίνουν ελπίδα για την συνέχεια της σεζόν. Μια νίκη εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα του που κυριάρχησε όλη την διάρκεια του αγώνα, με πολλές φάσεις και παίρνοντας πολλά από πολλούς.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

