Η Ρεάλ πήρε μια σπουδαία νίκη στο clasico (2-1) ξεφεύγοντας στο +5 από την Μπαρτσελόνα. Μοναδική «σκιά» για τους Μαδριλένους ήταν η συμπεριφορά του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος έγινε έξαλλος κατά την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, που χρησιμοποίησαν «ειδικούς» για να διαβάσουν τα χείλη του, ο «Βίνι» μόλις αντιλήφθηκε ότι θα γίνει αλλαγή ξέσπασε απευθυνόμενος στον προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο: «Εγώ; Εγώ (θα γίνω αλλαγή);», με τον Βάσκο τεχνικό να απαντά «Έλα, βγες γρήγορα μ@@@α!». Τότε ο Βινίσιους κοίταξε ψηλά και είπε «Άντε γ@@@σου!» και μονολογούσε αποχωρώντας «Φεύγω από την ομάδα. Φεύγω! Καλύτερα να φύγω!»

🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯

Μάλιστα, δεν έδωσε καν το χέρι στον προπονητή του, αλλά πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια και επέστρεψε λίγο αργότερα στον πάγκο, αφού πήγε να τον… μαζέψει ο προπονητής τερματοφυλάκων της Ρεάλ.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Τσάμπι Αλόνσο θέλησε να υποβαθμίσει το θέμα, αλλά έκανε σαφές πως η αντίδραση του παίκτη θα αντιμετωπιστεί «εσωτερικά». «Μου έχουν μείνει πολλά καλά πράγματα για την απόδοση Βίνι. Δεν θέλω να χάσω την προσοχή μου από το σημαντικό, αλλά αυτά είναι πράγματα που θα συζητήσουμε. Ο Βίνι έχει συνεισφέρει πολύ, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες. Όλα τα άλλα θα τα δούμε. Υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες στις ομάδες και πρέπει να τις καταλάβουμε. Τώρα θα το απολαύσουμε και μετά θα του μιλήσω γι' αυτό, φυσικά», ανέφερε.

