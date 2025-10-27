Οι Μπακς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν του NBA, χάνοντας με 118-113 από τους Καβαλίερς στο «Rocket Arena», όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας και νοοτροπίας νικητή μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που ήταν και πάλι εκπληκτικός με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στάθηκε στο πνεύμα μαχητικότητας της ομάδας του, παρά τις απουσίες βασικών παικτών όπως οι Κάιλ Κούζμα, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και Κόουλ Άντονι.

«Νομίζω ότι μπήκαμε στο παιχνίδι και παλέψαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Ήμασταν πίσω με 15 ή 16 πόντους, αλλά επιστρέψαμε. Τα παιδιά έβαζαν σουτ, έκαναν επιπλέον προσπάθεια στην άμυνα και φτάσαμε πολύ κοντά. Όταν παλεύεις έτσι σκληρά, θέλεις να φύγεις με τη νίκη».

Ο ηγέτης των Μπακς στάθηκε και στην ομαδική προσπάθεια, τονίζοντας πως η φετινή ταυτότητα της ομάδας δεν εξαρτάται από τα ονόματα, αλλά από τη νοοτροπία: «Δεν έχει σημασία ποιος παίζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να βγαίνεις στο παρκέ και να δίνεις ό,τι έχεις. Αυτή θα είναι η ομάδα μας φέτος: μια ομάδα που παίζει σκληρά, που μοιράζει σωστά το γήπεδο, που βάζει τα ελεύθερα σουτ και δίνει τα πάντα κάθε βράδυ. Κάθε παιχνίδι θα είναι σαν… καβγάς σε μπαρ».

Στέλνοντας το μήνυμά του ενόψει της συνέχειας, ο Greek Freak υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης επιστροφής στις νίκες: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να επιστρέψουμε σπίτι, να παίξουμε με τους Νικς και να πάρουμε τη νίκη».

Η εμφάνιση του Γιάννη απέναντι στο Κλίβελαντ ήταν ιστορική και γεμάτη επιτεύγματα: Ήταν το 29ο παιχνίδι της καριέρας του με τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ισοφαρίζοντας τους Ράσελ Γουέστμπρουκ, Τζέιμς Χάρντεν και Έλτζιν Μπέιλορ για την τρίτη θέση όλων των εποχών.

Επίσης, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που ξεκινά σεζόν με 100+ πόντους, 40+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ στα τρία πρώτα παιχνίδια.

