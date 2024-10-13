Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάρσλεϊ: «Η Αγγλία χρειάζεται έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης - Δεν είμαι ακόμα σε αυτό το επίπεδο»

Ο Λι Κάρσλεϊ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Αγγλίας κόντρα στη Φινλανδία τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης, παραδεχόμενος πως δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο

Παίκτες Αγγλίας

Μπορεί η Αγγλία να συνήλθε και να πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Φινλανδίας με σκορ 3-1, ωστόσο ο Λι Κάρσλεϊ σε δηλώσεις του μετά το ματς ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και παραδέχθηκε πως δεν είναι ακόμα στο επίπεδο για να προπονεί μια ομάδα όπως η Αγγλία.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Νομίζω ότι αυτή η θέση αξίζει έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης που έχει κερδίσει τρόπαια. Βρίσκομαι ακόμη στο ξεκίνημα αυτού του μονοπατιού».

Μια δήλωση που μένει να δούμε αν είναι πρόδρομος εξελίξεων στα «τρία λιοντάρια» ή απλά έγινε από τον υπηρεσιακό της ομάδας για να ελαφρύνει το κλίμα σε βάρος του, μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ελλάδα στο «Γουέμπλεϊ».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγγλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark