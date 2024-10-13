Μπορεί η Αγγλία να συνήλθε και να πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Φινλανδίας με σκορ 3-1, ωστόσο ο Λι Κάρσλεϊ σε δηλώσεις του μετά το ματς ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και παραδέχθηκε πως δεν είναι ακόμα στο επίπεδο για να προπονεί μια ομάδα όπως η Αγγλία.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Νομίζω ότι αυτή η θέση αξίζει έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης που έχει κερδίσει τρόπαια. Βρίσκομαι ακόμη στο ξεκίνημα αυτού του μονοπατιού».

Μια δήλωση που μένει να δούμε αν είναι πρόδρομος εξελίξεων στα «τρία λιοντάρια» ή απλά έγινε από τον υπηρεσιακό της ομάδας για να ελαφρύνει το κλίμα σε βάρος του, μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ελλάδα στο «Γουέμπλεϊ».

