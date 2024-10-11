Ιστορία έγραψε το βράδυ της Πέμπτης η Εθνική Ελλάδας με τους παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταφέρνουν να κερδίσουν 2-1 την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ για το Nations League, παρά το γεγονός ότι ένα 24ωρο νωρίτερα είχε φύγει ξαφνικά από τη ζωή ο συμπαίχτης τους Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκλονιστικές στιγμές στο φινάλε με τους διεθνείς μας να σπαράζουν σε κλάματα για τον φίλο τους, του αφιέρωσαν το τρίποντο και πανηγύρισαν παρέα με τους περισσότερους από 3 χιλιάδες οπαδούς!

Η πιο δυνατή στιγμή του αγώνα

Οι διεθνείς αφιερώνουν το γκολ στον Baldock 🕊#ENGGRE #μπαλντοκ pic.twitter.com/frvCKarVE5 — Vassilis Vassiliou (@billiouu) October 10, 2024

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Αγγλία από την Ελλάδα και η πρώτη ήττα σε επίσημο ματς στο Γουέμπλεϊ, με τον Γιοβάνοβιτς να γίνεται ο πρώτος προπονητής της «επίσημης αγαπημένης» που κερδίζει τρία συνεχόμενα παιχνίδια και ο πρώτος που κερδίζει μια ομάδα των top-5 τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι Έλληνες διεθνείς αφιέρωσαν τη νίκη τους στον Τζορτζ Μπάλντοκ με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να γράφει «for you George» σε ανάρτησή του στο Χ και τον Λάζαρο Ρότα να λέει στην κάμερα «Georgi for you».

Υπόκλιση και από τον βρετανικό Τύπο στους διεθνείς μας

Μιλήσαμε πολύ νωρίς, παραδέχθηκε το BBC Sport μετά το δεύτερο γκολ του Παυλίδη που χάρισε την πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Αγγλίας σε επίπεδο εθνικής ομάδας ανδρών.



We spoke too soon! 🫣



Greece have beaten England for the first time ever in their history! 🇬🇷 #ENGGRE https://t.co/P02ZROFCUP pic.twitter.com/pNrbz59Sue — BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2024

«Η πιο γλυκόπικρη, ηρωική νίκη για τους Έλληνες» έγραψε αμέσως μετά το ματς ο Guardian, στην ηλεκτρονική του έκδοση, ως σχόλιο στην περιγραφή της αναμέτρησης, μιλώντας για την ελληνική κυριαρχία στο Γουέμπλεϊ:

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής ομάδας ήταν φυσικά ο Βαγγέλης Παυλίδης που πέτυχε και τα δύο γκολ στο 49΄ και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει στο 87΄ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Μετά το πρώτο γκολ, μάλιστα, ο Βαγγέλης Παυλίδης έβγαλε το μαύρο περιβραχιόνιο και το σήκωσε στον αέρα αφιερώνοντας το γκολ στον Μπάλντοκ.

Η ανατριχιαστική ομιλία Μπακασέτα: «Ο Μπάλντοκ να είναι το παράδειγμά μας, πάμε να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει»

Η Εθνική εμφανίστηκε απίστευτα ψυχωμένη, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου δεξιού μπακ με την εμφάνισή της. Αυτό ακριβώς ζήτησε από τους συμπαίκτες του και ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος στην ομιλία του πριν το παιχνίδι, ανέφερε πως πρέπει όλοι οι διεθνείς να χρησιμοποιήσουν ως παράδειγμα τον Μπάλντοκ και να θυσιάσουν τον εαυτό τους για να τον τιμήσουν.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι ομάδα είμαστε και τι έχουμε καταφέρει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και πρέπει να το δείξουμε από το πρώτο λεπτό. Ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού, πολλοί από εμάς ξέρουμε τι σημαίνει ο Τζορτζ και τι παιδί ήταν.

Πάντα ήταν το παράδειγμα για την ομάδα, έδινε την ψυχή του γι’ αυτή και πάντα την έβαζε πάνω από όλους και θυσίαζε μέχρι και τη σωματική του ακεραιότητα. Σήμερα μέσα στο παιχνίδι θα είναι το παράδειγμά μας. Ο καθένας από εμάς να θυσιάσει τον εαυτό του, για να τον τιμήσουμε όπως του αξίζει. Να είμαστε όλοι έτοιμοι», είπε αναλυτικά στους συμπαίκτες του ο Μπακασέτας.

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη: «Το είχαν υποσχεθεί στον φίλο τους»

«Ένας ξεχωριστός αγώνας, ένας μοναδικός θρίαμβος που ένωσε τα δάκρυα της θλίψης με αυτά της υπερηφάνειας», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του για την επική νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου χθες στο Γουέμπλεϊ.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής ποδοσφαίρου για τη νίκη τους επί της πανίσχυρης Αγγλίας. Έδειξαν ότι είναι αθλητές και κυρίως άνθρωποι. Γι' αυτό και η προσπάθειά τους υπήρξε υπεράνθρωπη. Το είχαν υποσχεθεί στον φίλο τους Τζορτζ Μπάλντοκ που χάθηκε τόσο άδικα. Και, πράγματι, πέτυχαν να κάνουν τη μνήμη του Γιώργου γαλανόλευκο θρύλο που θα συγκινεί για πάντα», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.