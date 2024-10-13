Ο χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ σκόρπισε παγωμάρα σε ολόκληρη την χώρα. Ο 31χρονος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου και γέμισε με θλίψη το ελληνικό φίλαθλο κοινό και όχι μόνο.

Η Ελλάδα φιλοξενεί στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Ιρλανδία για την 4η αγωνιστική του Nations League, με τον χαμό του Μπάλντοκ ακόμη να μην έχει ξεπεραστεί από κανέναν.

