Ο χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ σκόρπισε παγωμάρα σε ολόκληρη την χώρα. Ο 31χρονος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου και γέμισε με θλίψη το ελληνικό φίλαθλο κοινό και όχι μόνο.
Η Ελλάδα φιλοξενεί στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Ιρλανδία για την 4η αγωνιστική του Nations League, με τον χαμό του Μπάλντοκ ακόμη να μην έχει ξεπεραστεί από κανέναν.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.