Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις και διέλυσε με σκορ 88-76 τη Μονακό στο «Gaston Medicin» για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την τρίτη θέση της κατάταξης, και μαζί φυσικά το πλεονέκτημα έδρας.

Από πολύ νωρίς, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ και έφτασαν μέχρι το +17 (32-49). Η Μονακό επιχείρησε να επιστρέψει και ξαναμπήκε στο ματς, όμως η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση και δεν επέτρεψε ποτέ στους Μονεγάσκους να διεκδικήσουν με αξιώσεις το παιχνίδι.

Αυτό το σπουδαίο «διπλό» οφείλεται εν πολλοίς στον Κέντρικ Ναν, που μέτρησε 43 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 14/17 σουτ (5/5 τρίποντα) και έκανε ρεκόρ καριέρας με 43 βαθμούς αξιολόγησης. 14 πόντους μέτρησε ο Τζέριαν Γκραντ, ενώ 8 πόντους και 3 ριμπάουντ είχε ο θετικότατος Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Από πλευράς Μονακό, που θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στην τελευταία αγωνιστική, 18 πόντους είχε ο Ντάνιελ Τάις, 16 ο Άλφα Ντιαλό, 13 ο Ελί Οκόμπο και 12 ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Στην 34η αγωνιστική η Μονακό θα δώσει «γαλλικό εμφύλιο» με τη Βιλερμπάν στη Λιόν (10/4 στις 21:00), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (11/4 στις 21:15).

