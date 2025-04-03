ΝΒΑ: Χάνει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Ταϊρίς Μάξεϊ των 76ερς

Ο σταρ γκαρντ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Ταϊρίς Μάξεϊ, χάνει το υπόλοιπο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου του ΝΒΑ, λόγω τραυματισμού στον τένοντα του δακτύλου, σύμφωνα με το ESPN.
Ο Μάξεϊ αντιμετώπιζε επίσης ένα πρόβλημα με την πλάτη και βρίσκεται εκτός παρκέ από την ήττα στις 3 Μαρτίου από το Πόρτλαντ.
Οι 76ερς (ρεκόρ 23-53) έχουν επίσης χάσει τους πολύτιμους Τζόελ Εμπίιντ και Πολ Τζορτζ για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ.
Ο 24χρονος, ο οποίος τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ, έχει μέσο όρο καριέρας 26,3 πόντους, μαζί με 6,1 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ σε 52 αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.