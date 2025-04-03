ΝΒΑ: Χάνει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Ταϊρίς Μάξεϊ των 76ερς

Ο σταρ γκαρντ των Φιλαδέλφεια 76ερς, Ταϊρίς Μάξεϊ, χάνει το υπόλοιπο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου του ΝΒΑ, λόγω τραυματισμού στον τένοντα του δακτύλου, σύμφωνα με το ESPN.

Ο Μάξεϊ αντιμετώπιζε επίσης ένα πρόβλημα με την πλάτη και βρίσκεται εκτός παρκέ από την ήττα στις 3 Μαρτίου από το Πόρτλαντ.

Οι 76ερς (ρεκόρ 23-53) έχουν επίσης χάσει τους πολύτιμους Τζόελ Εμπίιντ και Πολ Τζορτζ για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ.

Ο 24χρονος, ο οποίος τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ, έχει μέσο όρο καριέρας 26,3 πόντους, μαζί με 6,1 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ σε 52 αναμετρήσεις τη φετινή σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

