Διαγνώστηκε με φυματίωση ο Λούκας Πέρεθ στην Αϊντχόφεν

Η Αϊντχόφεν δεν γνωστοποίησε το όνομα του ποδοσφαιριστή που προσβλήθηκε από την ασθένεια, ωστόσο, ο ολλανδικός Τύπος αναφέρει πως αυτός είναι ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ και νυν της PSV, Λούκας Πέρεθ.



Ο έμπειρος επιθετικός μετακινήθηκε στο Philips Stadion στα τέλη του Φλεβάρη για να βοηθήσει επιθετικά το σύνολο του Πέτερ Μπος, αλλά έπαιξε μονάχα σε τρία ματς και φαίνεται ότι δεν θα καταφέρει να παραστεί σε κάποιο άλλο παιχνίδι.

Με τον Πέρεθ, αλλά και τον Ρικάρντο Πέπι να βρίσκονται πλέον στο απουσιολόγιο, ο Λουκ Ντε Γιόνγκ θα είναι η βασική επιλογή του Μπος για τη γραμμή κρούσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.