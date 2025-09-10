Η Εθνική στο ματς της 20ετίας, μέχρι το επόμενο

Σε μία ιστορική ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ η Ελλάδα του Βασίλη Σπανούλη επιβλήθηκε της Λιθουανίας (76-87) και τσέκαρε το εισιτήριό της για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία του Έργκιν Άταμαν (12/09, 17:00).

Η «επίσημη αγαπημένη» είχε απάντηση για κάθε πρόβλημα

Για να σπάσει την κατάρα της προηγούμενης δεκαετίας και να κλείσει θέση στα ημιτελικά, η Εθνική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μία απολύτως άρτια εμφάνιση στο τακτικά κομμάτι και να βρει απάντηση σε κάθε πρόβλημα που της έθετε η Λιθουανία.



Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα έντονο «πονοκέφαλο» για την ελληνική άμυνα, η οποία όμως με την πάροδο των λεπτών προσαρμοζόταν πάνω του ολοένα και καλύτερα. Παράλληλα, με τον Παπανικολάου να μαζεύει τα ριμπάουντ, τον Σλούκα να μοιράζει τις ασίστ, τον Τολιόπουλο να κεντάει από τη γραμμή των 6,75 και τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούμπο να μοιράζουν τάπες και καρφώματα, η Ελλάδα του κόουτς Σπανούλη απέδειξε πως αξίζει και με το παραπάνω να βρεθεί ξανά στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά από το 2009, όταν και πήρε και το τελευταίο της μετάλλιο.

Το σημαντικότερο ματς μέχρι το επόμενο

Η Εθνική βρίσκεται τώρα μπροστά στον σπουδαιότερο αγώνα των τελευταίων 16 ετών... μέχρι τον επόμενο, σε περίπτωση δηλαδή που προκριθεί στον μεγάλο τελικό.



Στον δρόμο της βρίσκει αυτή τη φορά την ισχυρή Τουρκία των γνώριμων στο ελληνικό φίλαθλο κοινό Έργκιν Άταμαν, Τσέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού, η οποία φτάνει σε ημιτελικά EuroBasket έπειτα από περίπου δυόμισι δεκαετίες.



Η αήττητη Τουρκία έχει στο δυναμικό της και τον σταρ του NBA Αλπερέν Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος δεν κάνει απλώς μαγικό τουρνουά, αλλά επιπλέον ηγείται και της ψηφοφορίας για τον MVP του φετινού EuroBasket. Ο μόνος που θα μπορούσε να τον προσπεράσει είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ιδίως σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να διεκδικήσει το χρυσό στον τελικό της Κυριακής (14/09, 21:00).

Ελληνογερμανικός τελικός;

Στο άλλο μονοπάτι προς τον τελικό η Γερμανία αντιμετωπίζει σήμερα τη Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς. Η «Νατσιοναλμάνσαφτ» φαίνεται να είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της όμως, θα κληθεί αφ’ ενός μεν να περιορίσει τον διαστημικό Ντόνσιτς, που ως τώρα έχει μέσο όρο 34 πόντους και 7,2 ασίστ ανά αγώνα στη διοργάνωση, αφ’ ετέρου δε να επικρατήσει χωρίς να έχει οσυιαστικά προπονητή: ο ομοσπονδιακός προπονητής Άλεξ Μουμπρού ανακοίνωσε πως πάσχει από παγκρεατίτιδα και ως εκ τούτου του είναι αδύνατον πλέον να ηγηθεί της Γερμανίας από την άκρη του πάγκου.



Εάν η Γερμανία περάσει τη Σλοβενία, θα βρει στον διάβα της τον νικητή του ζευγαριού Φινλανδία-Γεωργία, από τις οποίες θεωρείται επίσης πιο ποιοτική ομάδα. Έτσι, δεν μοιάζει καθόλου απίθανο το σενάριο ενός ελληνογερμανικού τελικού, εφ’ όσον η Εθνική πετύχει να επικρατήσει της Τουρκίας σε δύο μέρες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.