Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ μετά από 16 χρόνια πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (09/09) η Εθνική μας ομάδα, η οποία επικράτησε με σκορ 87-76 της Λιθουανίας και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου, αναφέρθηκε στην σκληρή κριτική που δέχθηκε μέσω των social media η ποδοσφαιρική μας ομάδας λόγω της ήττας της από τη Δανία, τονίζοντας πως μεταξύ άλλων πως: «σαν γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα. Πρέπει να αλλάξουμε το τσιπάκι»!

Συγκλονιστικός ο αρχηγός, ένας ηγέτης, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά.

Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα… πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα»

