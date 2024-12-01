Λογαριασμός
Στη ΜΕΘ ο Εντουάρντο Μπόβε, θετικές ενδείξεις για τον οργανισμό του από τις πρώτες εξετάσεις

Ο Εντουάρντο Μπόβε έχει εισαχθεί στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Φλωρεντίας, αλλά τα νέα από τις πρώτες εξετάσεις του είναι θετικά

Ιταλία: Στη ΜΕΘ ο Μπόβε, θετικές ενδείξεις για τον οργανισμό του από τις πρώτες εξετάσεις

Η Φιορεντίνα προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση γύρω από την κατάσταση του Εντουάρντο Μπόβε, έπειτα από την τρομακτική κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο στο 15ο λεπτό του ματς της Φιορεντίνα με την Ίντερ στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Φλωρεντίας, αλλά η ανακοίνωση των «βιόλα» έπειτα από τις πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αναφέρουν ότι γλίτωσε τα χειρότερα, αφού δεν εντοπίστηκε κάποια βλάβη στο νευρολογικό ή το καρδιακό του σύστημα.

Ο Μπόβε, όπως ανέφερε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Agenzia ANSA, φέρεται να υπέστη επιληπτική κρίση, κάτι που όμως οδήγησε και σε καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο!

Πάντως, προς το παρόν έχει τοποθετηθεί σε φαρμακολογική καταστολή - μία κατάσταση "ενσυνείδητης" καταστολής - και θα υπάρχουν νεότερα για την πορεία της υγείας του εντός των επόμενων 24 ωρών.



 

