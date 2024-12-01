Απίθανα πράγματα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ να πετάει άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα στην Τούμπα, με την Athens Kallithea να του παίρνει μία δίκαιη ισοπαλία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο φινάλε, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε και πάλι να πάρει νίκη εντός έδρας. Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα ήταν απέναντι στον Παναιτωλικό για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Στις 25 Αυγούστου (2-0) και από τότε μέχρι την επόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα που είναι για το Κύπελλο με το Αιγάλεω (04/12), θα έχουν περάσει πάνω από 100 μέρες.
Στο μυαλό του κόουτς:
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλησε να κάνει κάποιες αλλαγές στην 11άδα του με σκοπό να δώσει ανάσες σε ορισμένους παίκτες. Ο Ρουμάνος επέλεξε να αγωνιστεί με 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάμπα, Κόλεϊ, Κεντζιόρα και Σάστρε στην αμυντική γραμμή και δίδυμο στα χαφ τους Οζντόεφ-Σβαμπ. Η επιθετική τριπλέτα του «Δικεφάλου» αποτελούταν από τους Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Κωνσταντέλια, ενώ μοναδικός προωθημένος ήταν ο Τσάλοφ.
Από την άλλη πλευρά ο Μάσιμο Ντονάτι επέλεξε να αγωνιστεί η ομάδα του με σύστημα 3-4-3. Ο Μπαραγκάν μπήκε κάτω από τα γκολπόστ, ενώ στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Εντιαγιέ, Ισιμάτ και Πασαλίδης. Ο Σοΐρι ανέλαβε ολόκληρη την δεξιά πλευρά και ο Χάνουσεκ την αριστερή. Ματίγια και Ντιμπά αγωνίστηκαν στο κέντρο, με τους Βαλμπουενά και Ντιμίτριους να πλαισιώνουν τον Λουκίνα στην κορυφή της επίθεσης.
Το ματς:
Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του «Δικεφάλου» στην αναμέτρηση, με τον Κωνσταντέλια να απειλεί μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και με την περίεργη τροχιά που πήρε ανάγκασε τον Μπαραγκάν σε μία εντυπωσιακή απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Το γκολ τελικά το βρήκε ο ΠΑΟΚ από τα πόδια του Κωνσταντέλια. Στο 21ο λεπτό ο Ντεσπόντοφ έκανε την σέντρα από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Athens Kallithea να μην διώχνει πειστικά. Η μπάλα στρώθηκε στον νεαρό άσο και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, την ώρα που ο Μπαραγκάν είχε εξουδετερωθεί.
Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και στο 29ο λεπτό έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα κακό σουτ και άθελα του έστρωσε την μπάλα στον Τσάλοφ, ο οποίος ήταν ολομόναχος μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ρώσος επιχείρησε το γυριστό σουτ, αλλά δεν στόχευσε σωστά και έστειλε την μπάλα απευθείας άουτ.
Η πρώτη ευκαιρία της Athens Kallithea ήρθε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιμπά βρήκε λίγο ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και εξαπέλυσε ένα σουτ-δυναμίτη, με την μπάλα όμως να περνάει πάνω από τα δοκάρια.
Στο 37’ ήρθε άλλη μία φάση για τους νεοφώτιστους. Ο Λουκίνας πήδηξε ψηλότερα απ ‘όλους μέσα στην «ασπρόμαυρη» περιοχή, αλλά έδωσε στην μπάλα αρκετό ύψος με αποτέλεσμα αυτή να περάσει άουτ, την ώρα που ο Κοτάρσκι ήταν εκτός θέσης.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο τέρμα που έψαχνε με τον Τσάλοφ, αλλά ακυρώθηκε. Ο Ντεσπόντοφ στο 42ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ, πάσαρε στον Ρώσο και αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του όμως δεν μέτρησε καθώς ο Μπάμπα που ήταν εκτεθειμένος βρισκόταν μπροστά από τον Μπαραγκάν και επηρέαζε τη φάση.
