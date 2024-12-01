Απίθανα πράγματα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ να πετάει άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα στην Τούμπα, με την Athens Kallithea να του παίρνει μία δίκαιη ισοπαλία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο φινάλε, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε και πάλι να πάρει νίκη εντός έδρας. Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα ήταν απέναντι στον Παναιτωλικό για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Στις 25 Αυγούστου (2-0) και από τότε μέχρι την επόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα που είναι για το Κύπελλο με το Αιγάλεω (04/12), θα έχουν περάσει πάνω από 100 μέρες.

θέλησε να κάνει κάποιες αλλαγές στην 11άδα του με σκοπό να δώσει ανάσες σε ορισμένους παίκτες. Ο Ρουμάνος επέλεξε να αγωνιστεί με, με τουςστην αμυντική γραμμή και δίδυμο στα χαφ τους. Η επιθετική τριπλέτα του «Δικεφάλου» αποτελούταν από τουςενώ μοναδικός προωθημένος ήταν οΑπό την άλλη πλευρά οεπέλεξε να αγωνιστεί η ομάδα του με σύστημα. Ομπήκε κάτω από τα γκολπόστ, ενώ στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι. Οανέλαβε ολόκληρη την δεξιά πλευρά και οτην αριστερή.αγωνίστηκαν στο κέντρο, με τουςνα πλαισιώνουν τονστην κορυφή της επίθεσης.Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του «Δικεφάλου» στην αναμέτρηση, με τοννα απειλεί μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και με την περίεργη τροχιά που πήρε ανάγκασε τονσε μία εντυπωσιακή απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.Το γκολ τελικά το βρήκε οαπό τα πόδια του. Στο 21ο λεπτό οέκανε την σέντρα από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα τηςνα μην διώχνει πειστικά. Η μπάλα στρώθηκε στον νεαρό άσο και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, την ώρα που οείχε εξουδετερωθεί.δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και στο 29ο λεπτό έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα. Οέκανε ένα κακό σουτ και άθελα του έστρωσε την μπάλα στον, ο οποίος ήταν ολομόναχος μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ρώσος επιχείρησε το γυριστό σουτ, αλλά δεν στόχευσε σωστά και έστειλε την μπάλα απευθείας άουτ.Η πρώτη ευκαιρία τηςήρθε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Οβρήκε λίγο ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή τουκαι εξαπέλυσε ένα σουτ-δυναμίτη, με την μπάλα όμως να περνάει πάνω από τα δοκάρια.Στο 37’ ήρθε άλλη μία φάση για τους νεοφώτιστους. Οπήδηξε ψηλότερα απ ‘όλους μέσα στην «ασπρόμαυρη» περιοχή, αλλά έδωσε στην μπάλα αρκετό ύψος με αποτέλεσμα αυτή να περάσει άουτ, την ώρα που οήταν εκτός θέσης.βρήκε και δεύτερο τέρμα που έψαχνε με τον, αλλά ακυρώθηκε. Οστο 42ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ, πάσαρε στον Ρώσο και αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του όμως δεν μέτρησε καθώς οπου ήταν εκτεθειμένος βρισκόταν μπροστά από τονκαι επηρέαζε τη φάση.

