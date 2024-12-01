Λογαριασμός
Εφιάλτης του ΠΑΟΚ η Τούμπα, ο Μιρέν του έκοψε βαθμούς στο φινάλε

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην μπορεί να… ξορκίσει το κακό της Τούμπας και πέταξε άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς εντός έδρας

Απίθανα πράγματα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ να πετάει άλλους δύο πολύτιμους βαθμούς μέσα στην Τούμπα, με την Athens Kallithea να του παίρνει μία δίκαιη ισοπαλία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο φινάλε, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε και πάλι να πάρει νίκη εντός έδρας. Τελευταίο θετικό αποτέλεσμα ήταν απέναντι στον Παναιτωλικό για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Στις 25 Αυγούστου (2-0) και από τότε μέχρι την επόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα που είναι για το Κύπελλο με το Αιγάλεω (04/12), θα έχουν περάσει πάνω από 100 μέρες.



Στο μυαλό του κόουτς:
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θέλησε να κάνει κάποιες αλλαγές στην 11άδα του με σκοπό να δώσει ανάσες σε ορισμένους παίκτες. Ο Ρουμάνος επέλεξε να αγωνιστεί με 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάμπα, Κόλεϊ, Κεντζιόρα και Σάστρε στην αμυντική γραμμή και δίδυμο στα χαφ τους Οζντόεφ-Σβαμπ. Η επιθετική τριπλέτα του «Δικεφάλου» αποτελούταν από τους Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Κωνσταντέλια, ενώ μοναδικός προωθημένος ήταν ο Τσάλοφ.

Από την άλλη πλευρά ο Μάσιμο Ντονάτι επέλεξε να αγωνιστεί η ομάδα του με σύστημα 3-4-3. Ο Μπαραγκάν μπήκε κάτω από τα γκολπόστ, ενώ στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Εντιαγιέ, Ισιμάτ και Πασαλίδης. Ο Σοΐρι ανέλαβε ολόκληρη την δεξιά πλευρά και ο Χάνουσεκ την αριστερή. Ματίγια και Ντιμπά αγωνίστηκαν στο κέντρο, με τους Βαλμπουενά και Ντιμίτριους να πλαισιώνουν τον Λουκίνα στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:
Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα του «Δικεφάλου» στην αναμέτρηση, με τον Κωνσταντέλια να απειλεί μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και με την περίεργη τροχιά που πήρε ανάγκασε τον Μπαραγκάν σε μία εντυπωσιακή απόκρουση, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Το γκολ τελικά το βρήκε ο ΠΑΟΚ από τα πόδια του Κωνσταντέλια. Στο 21ο λεπτό ο Ντεσπόντοφ έκανε την σέντρα από τα δεξιά, με τον τερματοφύλακα της Athens Kallithea να μην διώχνει πειστικά. Η μπάλα στρώθηκε στον νεαρό άσο και αυτός την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, την ώρα που ο Μπαραγκάν είχε εξουδετερωθεί.

Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και στο 29ο λεπτό έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ένα κακό σουτ και άθελα του έστρωσε την μπάλα στον Τσάλοφ, ο οποίος ήταν ολομόναχος μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Ρώσος επιχείρησε το γυριστό σουτ, αλλά δεν στόχευσε σωστά και έστειλε την μπάλα απευθείας άουτ.

Η πρώτη ευκαιρία της Athens Kallithea ήρθε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντιμπά βρήκε λίγο ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και εξαπέλυσε ένα σουτ-δυναμίτη, με την μπάλα όμως να περνάει πάνω από τα δοκάρια.

Στο 37’ ήρθε άλλη μία φάση για τους νεοφώτιστους. Ο Λουκίνας πήδηξε ψηλότερα απ ‘όλους μέσα στην «ασπρόμαυρη» περιοχή, αλλά έδωσε στην μπάλα αρκετό ύψος με αποτέλεσμα αυτή να περάσει άουτ, την ώρα που ο Κοτάρσκι ήταν εκτός θέσης.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο τέρμα που έψαχνε με τον Τσάλοφ, αλλά ακυρώθηκε. Ο Ντεσπόντοφ στο 42ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ, πάσαρε στον Ρώσο και αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του όμως δεν μέτρησε καθώς ο Μπάμπα που ήταν εκτεθειμένος βρισκόταν μπροστά από τον Μπαραγκάν και επηρέαζε τη φάση.

