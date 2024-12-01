Έπειτα από αρκετά λεπτά έντονης αγωνίας και τρόμου, οι καρδιές όλων επανήλθαν στη θέση τους και το αίσθημα της ανακούφισης για την κατάστασης του Εντουάρντο Μπόβε κατακλύζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο.



Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Φιορεντίνα που κατέρρευσε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ίντερ το απόγευμα της Κυριακής, ανέκτησε τις αισθήσεις του στο δρόμο προς το νοσοκομείο Careggi της Φλωρεντίας, ανέπνεε κανονικά και είχε επαφή με το περιβάλλον.



Η Repubblica ήταν εκείνη που πρώτη έκανε αναφορά στο γεγονός και λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ενημέρωση την οποία αμέσως μοιράστηκαν τα ιταλικά media.



Το παιχνίδι στο «Αρτέμιο Φράνκι» φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχιστεί κι έτσι αποφασίστηκε η αναβολή και ο προγραμματισμός του ματς σε νέα ημερομηνία, με συνέχιση από το 17’ και μετά…







Match suspendu entre la Fiorentina et l’Inter. Edoardo Bove est tombé seul au sol, inconscient. Ses coéquipiers sont en larmes, l’arbitre aussi… pic.twitter.com/lriI8p0Rpq — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 1, 2024

