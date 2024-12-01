Αταμάν: «Με απόφαση συλλόγου ο Παπαπέτρου θα είναι εκτός ομάδας το επόμενο διάστημα»

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Μαρούσι παρά τις απουσίες, το διέλυσε 100-74 και πάει με ανεβασμένη ψυχολογία σε μία δύσκολη «διαβολοβδομάδα» για την Ευρωλίγκα.



Πριν την αναμέτρηση, έγινε γνωστό πως ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν θα αγωνιστεί λόγω του εσωτερικού κανονισμού της ομάδας. Τελικά, μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ο διεθνής φόργουορντ θα τεθεί εκτός ομάδας για το επόμενο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν αποτελεί προπονητική απόφαση, αλλά απόφαση συλλόγου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, ένα σοβαρό παιχνίδι. Δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε. Είχαμε άρρωστο τον Ναν, το μάθαμε δύο ώρες πριν από το παιχνίδι. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων, πήραμε μία καθαρή νίκη. Η θεραπεία του Γκριγκόνις και του Αντετοκούνμπο συνεχίζεται. Ο Παπαπέτρου θα μείνει για κάποιο διάστημα εκτός ομάδας, είναι απόφαση του κλαμπ, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό».«Δεν είναι προπονητική απόφαση, αλλά απόφαση της ομάδας, για ένα εσωτερικό ζήτημα. Σε κάποια παιχνίδια παίζουμε πολύ καλά, σε κάποια όχι τόσο. Απέναντι στη Μονακό παίξαμε καλά, ειδικά στην τελευταία περίοδο, αλλά κάναμε κάποια χαζά λάθη και μας τιμώρησαν με κάποια σουτ. Ελπίζουμε ότι κάθε μέρα θα βελτιωνόμαστε στο κομμάτι τις επιθετικότητας, γιατί όλα τα παιχνίδια της EuroLeague είναι δύσκολα, είτε παίζεις εντός, είτε εκτός έδρας. Πρέπει να το πάμε μέρα με τη μέρα. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα».

