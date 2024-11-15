Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προ μηνών, ο 20χρονος εξαργύρωσε τις τρομερές εμφανίσεις του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων στη Βόλφσμπουργκ.

Ωστόσο, ήδη το όνομα του φαίνεται πως φιγουράρει στις λίστες μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Sport, ο κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από την Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές, που εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας τον ερχόμενο Γενάρη!

Οι επιλογές είναι αρκετές, συγκεκριμένα 10, και ο Κουλιεράκης βρίσκεται ανάμεσα τους, με τους Μαδριλένους να αναζητούν τουλάχιστον έναν στόπερ για να καλύψουν τα κενά, που έχουν προκύψει από τους συνεχόμενους τραυματισμούς, με πιο πρόσφατο αυτόν του Μιλιτάο.

Ασφαλώς κάτι προχωρημένο δεν υπάρχει, αλλά είναι τουλάχιστον τιμητικό το ενδιαφέρον της πιο επιτυχημένης ομάδας του πλανήτη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

«Ο Έλληνας αμυντικός πήγε αυτό το καλοκαίρι στην Βόλφσμπουργκ αντί 11,7 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι 20 ετών και αποτελεί ένα μεγάλο πρότζεκτ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η τιμή του στο χρηματιστήριο είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, αν και η ομάδα του δεν θα τον άφηνε να αποχωρήσει για λιγότερα από 20», αναφέρει το καταλανικό Μέσο.

