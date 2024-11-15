Λογαριασμός
Τράβηγμα στον ορθό μηριαίο ο Ιωαννίδης, αρχίζει θεραπείες στον Παναθηναϊκό

Τράβηγμα στον ορθό μηριαίο είναι η διάγνωση του τραυματισμού του Φώτη Ιωαννίδη, που θα ξεκινήσει θεραπευτικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Εθνική Ελλάδας και κατ' επέκταση τον Παναθηναϊκό με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο διεθνής σέντερ φορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έμεινε εκτός αποστολής από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Φινλανδία, την Κυριακή (17/11, 19:00). Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, ο 24χρονος φορ υπέστη τράβηγμα στον ορθό μηριαίο στον χθεσινό (14/11) αγώνα με αντίπαλο την Αγγλία και ως εκ τούτου δεν θα αγωνιστεί στο Ελσίνκι.

Αντιθέτως, ο Ιωαννίδης θα επιστρέψει στο Κορωπί, όπου θα ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα υπό τις οδηγίες των γιατρών του «τριφυλλιού» και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή του 24χρονου επιθετικού στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό είναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή «στον αέρα».

