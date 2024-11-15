Η έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ σήμανε και την αποχώρηση του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος έφυγε όχι μόνο από τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή, αλλά και από το νέο τεχνικό επιτελείο. Ο Ολλανδός άλλοτε μεγάλος επιθετικός είπε το δικό του συγκινησιακά φορτισμένο «αντίο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκφράζοντας την πεποίθηση πως έρχονται καλύτερες μέρες για το κλαμπ που δόξασε ως παίκτης.

«Προς όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ειδικά στο προπονητικό σταφ, τους παίκτες και τους φιλάθλους, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τις προσπάθειές σας και την υπέροχη υποστήριξη. Ήταν χαρά και τιμή να εκπροσωπώ το κλαμπ ως παίκτης, προπονητής και υπηρεσιακός και πάντα θα κρατώ μέσω μου τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε όλοι μαζί. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και ελπίζω ότι θα έρθουν σύντομα περισσότερες μέρες δόξας στο ‘Ολντ Τράφορντ’. Και όχι επειδή απλώς το θέλω εγώ, αλλά επειδή το αξίζετε όλοι σας. Εύχομαι τα καλύτερα και να προσέχετε», αναφέρει στο μήνυμά του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.