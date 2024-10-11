Η 4η αγωνιστική της Super League 2 έρχεται με μεγάλες ανατροπές, δυνατές αναμετρήσεις και απρόβλεπτες φάσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 15.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η ΑΕΛ θα παλέψει να κρατήσει το σερί της, υποδεχόμενη τον ΗΡΑΚΛΗ, που διψά για μία νίκη. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 12.00, η Α.Ε.Κ. Β’ έρχεται αντιμέτωπη στην έδρα της με την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, που θα βάλει τα δυνατά της για να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

