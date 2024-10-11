Η 4η αγωνιστική της Super League 2 έρχεται με μεγάλες ανατροπές, δυνατές αναμετρήσεις και απρόβλεπτες φάσεις. Δείτε τους αγώνες, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 15.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η ΑΕΛ θα παλέψει να κρατήσει το σερί της, υποδεχόμενη τον ΗΡΑΚΛΗ, που διψά για μία νίκη. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.
Και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 12.00, η Α.Ε.Κ. Β’ έρχεται αντιμέτωπη στην έδρα της με την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, που θα βάλει τα δυνατά της για να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
- Σοκάρει η μαρτυρία γυναίκας οπαδού: «Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση σε τρένο – Πατέρας και γιος γελούσαν, μου έλεγαν να το απολαύσω!»
- Το μήνυμα του Τσιτσιπά στον Ναδάλ: «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου το να μοιράζομαι το court μαζί σου»
- Ελλάδα… κοίτα τι έκανες! – Οι Βρετανοί «τελειώνουν» τον Κάρσλεϊ, οι Πορτογάλοι υμνούν τον Παυλίδη, οι Ισπανοί… τον Μπέλιγχαμ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.