«Με τη δύναμη της ψυχής σου»: Το ανατριχιαστικό βίντεο της Εθνικής για τη μεγάλη νίκη στο «Γουέμπλεϊ»

Ένα συγκλονιστικό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών από την αφιερωμένη στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ και ιστορική νίκη επί της Αγγλίας, δημοσίευσε η Εθνική ομάδα.

Εθνική: Το ανατριχιαστικό βίντεο από τη μεγάλη νίκη στο «Γουέμπλεϊ»

Η Εθνική μας ομάδα έκανε κατάθεση ψυχής το βράδυ της Πέμπτης (10/10) στο «Γουέμπλεϊ», με τους διεθνείς μας να παίζουν για τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ και να παίρνουν μια τεράστια εκτός έδρας νίκη κόντρα στην πανίσχυρη Αγγλία!

Μερικές ώρες μετά τη λήξη του αγώνα και τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν, με τους ποδοσφαιριστές να αφιερώνουν βουρκωμένοι τη νίκη στον φίλο και συμπαίκτη τους που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή, η Εθνική ομάδα δημοσίευσε ένα ανατριχιαστικό βίντεο με σκηνές από το παιχνίδι και με τη λεζάντα «Με τη δύναμη της ψυχής σου».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

