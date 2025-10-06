Η Δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη- Τι θα δούμε

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Σωτήρη Βοργιά.

Αποκάλυψη: Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Τα νέα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Έρευνα: Η διελκυστίνδα FIFA-UEFA για το Ισραήλ. Αναλύει ο δημοσιογράφος Μάνος Σταραμόπουλος.

Θέμα: Η άγνωστη πτυχή της νέας δίκης για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Στο studio, η δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου αστυνομικού Μαρία Χατζηκωνσταντίνου.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.

Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

