Επίθεση φραστική και όχι μόνο, στην αποστολή της ομάδας κατά την άφιξή της στο γήπεδο για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΛ καταγγέλλει ο Ηρακλής.

Ο «γηραίος» αναφέρει ότι δέχθηκαν επίθεση άτομα της αποστολής του, αλλά και ο εκπρόσωπος Τύπου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Ηρακλής, ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου να μην μπει μαζί με την αποστολή στο γήπεδο παρά το γεγονός πως είχε κανονική διαπίστευση.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες αναμετρώνται στις 15:00 σε παιχνίδι για τα πλέι-οφ της Σούπερ Λίγκας 2.

