Παναθηναϊκός-Ρέιντζερς: Με πίστη για την «πράσινη» ανατροπή στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ

Εντός έδρας ρεβάνς με στόχο την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Ρέιντζερς.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (21:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τους σκωτσέζους στο ΟΑΚΑ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, θέλοντας να ανατρέψει τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά την ήττα του με 2-0 στο «Άιμπροξ».

Σε ένα παιχνίδι που σπατάλησε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω με γκολ του Κέρτις στο 52’, ενώ στο 58’ το έργο του δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο, αφού έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά από την αυστηρή αποβολή του Βαγιαννίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Ρέιντζερς μάλιστα κατάφερε να σκοράρει ξανά στο 78’ για το υπέρ της 2-0, με τον Γκασαμά να σκοράρει μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς ως αλλαγή.

Στα αγωνιστικά, εκτός από τον τιμωρημένο Βαγιαννίδη, ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον τραυματία Σιώπη. Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης», παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, ενώ απόψε αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του ΟΑΚΑ 45 με 45 χιλιάδες φίλοι του «τριφυλλιού», οι οποίοι θα προσπαθήσουν να… σπρώξουν την αγαπημένη τους ομάδα προς τη μεγάλη ανατροπή!

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διαβάσουμε πολύ καλά το παιχνίδι, γιατί αν κυνηγήσουμε ένα γκολ βιαστικά, χωρίς καθαρό μυαλό και συγκέντρωση, θα έχουμε μπει σε λάθος μονοπάτι. Δεν πρέπει, όμως, να περιμένουμε να μας δώσει κάτι ο αντίπαλος, εμείς πρέπει να το κυνηγήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης, να καταλάβουμε ότι έχουμε 90 λεπτά για να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε πάρα πολύ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όσες περισσότερες ευκαιρίες έχουμε, τόσο περισσότερο θα βάλουμε στο παιχνίδι και τους φιλάθλους μας, που θα μας βοηθήσουν πολύ. Το παιχνίδι δεν θα κερδηθεί μόνο από την κάψα να βάλουμε γκολ, πρέπει να έχουμε και καθαρό μυαλό. Η ομάδα δούλεψε πολύ καλά στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Παρότι τελειώσαμε το πρώτο ματς με 2-0 εις βάρος μας, έχουμε την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι,Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον,Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας , Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.

Όσον αφορά τη Ρέιντζερς, η οποία καλείται να υπερασπιστεί το σαφές προβάδισμά της για να πάρει την πρόκριση, το περασμένο Σάββατο (26/7) έδωσε εντός έδρας φιλικό με τη Μίντλεσμπρο της αγγλικής Championship, μένοντας στο ισόπαλο 2-2. Ο προπονητής της, Ράσελ Μάρτιν, επιβεβαίωσε μέσω των δηλώσεων που έκανε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ότι Ιγκαμάνε και Άσκγααρντ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

«Μιλώντας για την προσέγγιση στο ματς, δεν αλλάζει τίποτα! Στην ομάδα αυτή, η νοοτροπία είναι να νικάς κάθε παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ιωαννίδης.

Ρέιντζερς: Μπάτλαντ, Τάβερνιερ, Τζιγκά, Σούταρ, Άαρονς, Ράσκιν, Ρόθγουελ, Ντιομαντέ, Ντόουελ, Κέρτις, Ντανίλο

Διαιτητής: Ντόνατας Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Αλεξάντρ Ράντιους, Ντόβιντας Σουζιεντέλις

VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)

